Für die Kinder?

Die Kinder in den USA, auch meine Neffen und Nichten, müssen in der Schule «Lockdown Drills» durchziehen: Sie lernen, wo und wie sie sich bei einem Amoklauf am besten verbarrikadieren. Die Schulkinder leben voller Angst. Ein Neffe musste üben, sich so an die Wand zu pressen, dass man ihn nicht durchs Fenster erspäht. Wie kann man das okay finden? Ich verstehe das nicht. Oder doch: Ich habe viel zur National Rifle Association geforscht, mit NRA-Vertretern gesprochen und mit Massakerüberlebenden. Allein an Trumps Wahlkampagne zahlte die NRA direkt über 11 Millionen Dollar, indirekt ein Vielfaches. Offenbar untersucht Sonderermittler Robert Mueller derzeit die heikle Verbindung.

Was wäre zu tun?

Man müsste endlich das Geld per Gesetz aus der Politik entfernen. Aber daran scheiterten schon viele. Man würde meinen, ein Massaker wie in Parkland, Florida, sei ein Wendepunkt; oder das Las-Vegas-Massaker, der Amoklauf an der Sandy-Hook-Primarschule. Was muss noch passieren? Ich war nach Parkland am «Marsch für unsere Leben» in Washington und sah dort ein kleines Mädchen mit dem Schild: «Eine Schusswaffe hat mehr Rechte als ich.» Stimmt.

Ihr Roman «Gun Love», in dem ein kranker Waffennarr grundlos eine mittellose Mutter niedermäht und deren Tochter ihr Zuhause verliert, erschien kurz nach der Parkland-­Tragödie. Er spielt in Florida.

Die Publikation zu genau dem Zeitpunkt war unheimlich, das Buch hatte ich ja ein Jahr vorher fertig. Florida hat zwar eines der laxesten Waffengesetze, aber ausgesucht habe ich den Bundesstaat, weil ich den Geist des erloschenen Timucua-Volks im Roman verankern wollte. Kein Eingeborenenvolk konnte sich je gegen die Feuerwaffenbesitzer behaupten, weder in Afrika noch in Indien oder den USA. Die Timucua versanken mit dem Siegeszug der Weissen in Florida. Ihr Geist spiegelt sich etwa in der Romanheldin wider: Pearl, ein sehr weisshäutiger Teenie in einer verratzten Wohnwagen-Siedlung, ist empathisch hochbegabt: Sie hört die Geschichten in allem, auch die der Waffen.

Die Waffen erzählen Storys?

Es war vertrackt, Pearls Kindlichkeit und den poetischen Ton mit dem Thema – die waffenstarrende Welt in den USA – zu verschränken. Auf diese märchenhafte Weise gings. Entstanden ist fast eine Ballade, voller Musik, vom Kinderlied bis Rachmaninow. Ich beleuchte via Pearl und ihre Nachbarn im Trailer-Park (die sie samt einer Ladung Waffen nach Mexiko schmuggeln) die Armut in den USA, die nicht funktionierenden Sozialwerke, die latente Frauenfeindlichkeit. Und verfolge dabei mein brennendstes Anliegen.

Welches?

Das Bewusstsein zu wecken für die Waffenschieberei: Über 20000 Feuerwaffen gehen täglich von den USA nach Mexiko und Zentralamerika. Laut Studien wären knapp die Hälfte aller US-Waffenhändler ohne diese Verkäufe pleite. Aber die, die am lautesten über die Flüchtlinge jammern, die zur US-Grenze marschieren, um Armut und Gewalt zu entkommen, verschliessen die Augen davor, dass diese Fluchtbewegung von US-Waffen befeuert wird. Buchstäblich. Die Flüchtlingstrecks zählen zu den Effekten des 2. Zusatzartikels zur US-Verfassung: Er erlaubt dem Volk den Besitz und das Tragen von Waffen – und hat den Waffenhandel leicht gemacht.