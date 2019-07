Magische Momente mit Hugo Pratt

Was muss man von Hugo Pratt gelesen haben? Die Antwort kann nur heissen: Alles! Aber das ist leider gar nicht so einfach. Einerseits ist das Œuvre des 1927 in Rimini geborenen, 1995 in Lausanne gestorbenen Künstlers riesig: Mit seinem lockeren, spontanen Strich, in dem Details und Hintergründe keine grosse Rolle spielen, hat er viele Tausend Seiten zeichnen können. Andererseits war Pratt einige Zeit vom hiesigen Comic-Markt so gut wie verschwunden, sogar die «Corto Maltese»-Alben, sein Hauptwerk, liessen sich nur noch antiquarisch erwerben.