Lesevergnügen zum Staunen

Lydia Kang und Nate Pedersen Abgründe der Medizin, Riva-Verlag, 352 S., ca. 30 Fr.

«Traue nie einer Statistik»

Zahlen sind klar und helfen, Zusammenhänge zu erkennen – aber nicht immer. Wo Fallstricke lauern, beschreibt die Ökonomin und Journalistin Sanne Blauw äusserst anschaulich in ihrem lesenswerten Buch. Während die britische Krankenschwester Florence Nightingale Mitte des 19. Jahrhunderts mit Zahlen und Grafiken belegte, dass die meisten Soldaten in den ihr anvertrauten überfüllten Spitälern an vermeidbaren Krankheiten starben, sind Aussagen über grosse Gruppen komplizierter. Statistiker nutzen dann Stichproben. Dabei ist die Auswahl der Teilnehmer entscheidend sowie die Umstände der Erhebung. Wurde etwa eine Gruppe von Studenten zum Sexualverhalten befragt, so stieg bei den Frauen die Anzahl der Sexualpartner um 70 Prozent, wenn sie glaubten, an einen Lügendetektor angeschlossen zu sein. Wow! Aber: 70 Prozent von welcher Zahl?, lehrt Blauw uns zu fragen. Ein anderes Beispiel sind Durchschnittswerte. Sie sind für Erhebungen ungeeignet, wenn die Zahlen weit auseinander liegen. So würden nämlich alle Passagiere eines Busses zu Milliardären, sobald Microsoft-Gründer Bill Gates zusteigt. (afo)

Sanne Blauw Der grösste Best­seller aller Zeiten, Deutsche Verlags-Anstalt, 218 S., ca. 29 Fr.

«Die Fussreise durch die Alpen»

In einer Zeit, in der die Erhebung von Umweltdaten auf die Spitze getrieben wird, ist das Buch von Dominik Siegrist richtig wohltuend. 119 Tage lang und 1800 Kilometer weit ist der Geograf zusammen mit Freunden von Wien nach Nizza gewandert. Das Projekt nannte sich Whatsalp, das Ziel war, den Zustand der Alpen zu erkunden. Ohne Messgeräte. Informationen lieferten die Sinne und seine zahlreichen Begegnungen mit Bauern, Forschern, Umweltaktivisten oder Tourismusmanager. Entstanden ist eine Art Wanderbuch, das doch keines ist. In lebendiger Sprache beschreibt er die einzelnen Etappen. Das Buch ist aber in erster Linie eine Dokumentation positiver und negativer Beispiele, wie Alpengemeinden versuchen, die Abwanderung und den Verlust von Arbeitsplätzen zu verhindern. Etwa indem «Bioniere» in Ramsau in der Steiermark einen Bio-Golfplatz bauen. Oder die französische Gemeinde Tignes eine Indoor-Skihalle auf 2000 m.ü.M. plant. Siegrist ist als ehemaliger Präsident der internationalen Alpenschutzkommission Cipra kein unabhängiger «Alpenwanderer». Das Buch lässt aber dem Leser viel Spielraum, seine eigene Meinung zu bilden. (lae)

Dominik Siegrist Alpenwanderer, Haupt-Verlag, 229 S., ca. 29 Fr.