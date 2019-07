Künstliche Intelligenz findet «Krazy Kat»

Franusic beschreibt nun sehr anrührend, wie er darauf versuchte, eine künstliche Intelligenz dazu zu bringen, in den von ihm klassifizierten 100 Strips ebenfalls die geliebte Krazy Kat zu erkennen. Es dauerte ... und gelang ihm schliesslich mit dem Microsoft-Dienst «Custom Vision». «Am Ende fühlte ich mich wie ein Meta-Programmierer», schreibt Franusic. Als die künstliche Intelligenz so weit war, dass sie Krazy Kat erkannte, wurde sie auf die Library of Congress, alle Wikipedias, die Comic Strip Library und die Heritage Auctions losgelassen. Drei überragende Intelligenzen waren also am Werk: die von Herriman, die von Franusic und eine anonyme aus vielen Rechnern.

Der Ziegelstein für Connaisseure

Viel aufwendiger kann man ein fast vergessenes Comic-Universum nicht zwischen Buchdeckel packen. In «The Complete Krazy Kat in Colour» sind alle Strips, die George Herriman von 1935 bis 1944 für Sonntagszeitungen zeichnete, in chronologischer Folge versammelt.

Hat man den sechseinhalb Kilo schweren Leinenband einmal aus dem Kartonkoffer gezogen, möchte man gar nicht mehr aufhören, in diesen erzählerischen, zeichnerischen und sprachlichen Preziosen zu blättern, sich an Details und schrägen Pointen zu laben. Wie Herriman aus scheinbar simplen Running Gags über Katze, Maus und Hund philosophische Miniaturen von Beckett’schem Zuschnitt schuf, lässt sich hier Seite für Seite nachvollziehen. Aber Achtung: Ohne Englischkenntnisse gehts nicht; «Krazy Kat» gilt – nicht zuletzt wegen des Kauderwelschs der Katze – bis heute als unübersetzbar.

Detail aus einem «Krazy Kat»-Comic von 1936. Foto: Taschen

Als Vorwort, ebenfalls reich bebildert, liefert Alexander Braun einen Hintergrundartikel über George Herrimans Leben und Werk. Der deutsche Comicspezialist befasst sich dabei mit den abrupt wechselnden (Wüsten-)Landschaften in «Krazy Kat», die er als «optische Slam-Poetry» bezeichnet. Er berichtet von den Ursprüngen des Comics, der aus Nebenfiguren in Herrimans Serie «Dingbat Family» entstand und dank grosser Beliebtheit zum eigenständigen Strip gedieh. Und er verweist auf das Vermächtnis von «Krazy Kat», das bis heute in tierischen Verfolgungsjagden à la «Tom und Jerry» nachwirkt.

Verschleierung der Herkunft

Was Herrimans Kunst ausmacht – die Sprachspielereien, der Dadaismus, die Zitate von der Antike bis zu Shakespeare –, Braun verortet sie in dessen Ausbildung an der katholischen Schule St. Vincent in Los Angeles, wo Herriman nicht zugelassen gewesen wäre aufgrund seiner kreolischen Wurzeln. Was zur nächsten «Crazyness» im Leben dieses Künstlers führt: Laut Geburtsurkunde ist er 1880 in New Orleans als Schwarzer geboren. Danach versuchte er seine Herkunft zu verschleiern: Herriman legte sich den Übernamen «The Greek» zu und verdeckte die gekrausten Haare mit einem Hut. Als er 1944 in Los Angeles starb, stand auf dem Totenschein «Weisser». Krazy Kat würde dazu in seinem typischen Slang vermutlich sagen: «An’ that’s wot day it’s been evva since.» (zas)

Alexander Braun: George Herriman, The Complete Krazy Kat in Colour 1935–1944, Taschen-Verlag, Köln 2019. 632 S., ca. 400 Fr. (erscheint Ende Juli)