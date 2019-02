Was war der Ausgangspunkt für Ihr Buch? LSD oder Timothy Leary, der Drogenguru?

Ich wollte immer mal was über den «Bicycle Day» schreiben. Es war mir nur nicht klar, in welchem Zusammenhang. Es hätte auch eine Kurzgeschichte werden können ... Ich dachte dann eine Weile nicht mehr daran, bis ich vor sechs Jahren oder so hörte, LSD sei wieder im Aufschwung; und zwar in seiner ersten, der ursprünglichen Form: um in der Psychotherapie verwendet zu werden, um die ganzen Abwehrmechanismen zu entschärfen, die wir haben. Leary ist für mich nur ein Ausgangspunkt. Er interessierte mich weniger als vielmehr die Frage, wie das LSD seinen Weg aus den Labors in die Gesellschaft fand.

Hätte LSD wirklich diese augenöffnende Wunderdroge werden können, wenn Leary und seine Leute nicht die Kontrolle darüber verloren hätten?

Hm. Es ist schwer, Geschichte anders zu denken. Es ist, wie es ist. Aber Sie werden bemerkt haben, dass am Anfang, in den 60ern, der Wunsch da war, richtig harte Drogen zu nehmen wie Heroin oder LSD, um wirklich weit weg zu gehen in den Trips. Und dann wachten wir Hippies auf und begannen, den Konsum etwas zu dosieren. Schliesslich landeten wir bei Kokain, weil wir dachten: Das ist sicher! Man zieht ein paar Linien, geht heim, geht ins Bett. Doch so funktionierte es nicht. Aber LSD hat sicher einen grossen Teil der Kunst, der Musik dieser Zeit inspiriert.

Die Absichten zu Beginn waren redlich: Diese Professoren wollten etwas entdecken, um in den Geist der Menschen, der Patienten vorzudringen. Das ist nicht per se zu verurteilen, oder?

Nein. Und jetzt sind wir ja wieder da. Die Droge wird wieder klinisch angewendet. So hätte es immer sein sollen. Aber sie ist eben auch sehr verführerisch.

War das Leary und seinen Freunden bewusst?

Ahhhh. (zögert) Was mich hier wirklich interessiert: Macht LSD es möglich, Gott zu sehen? Stimmt es, dass LSD diese Kraft hat? Wenn ja, dann ist Gott bloss eine Erfindung, nichts anderes als eine Stimulation von Nervenzellen. Ein Teil des Materials, das ich für dieses Buch gelesen habe, behauptet, dass alle Religionen auf Kults oder Sekten zurückgehen, die mit irgendwelchen bewusstseinserweiternden Substanzen gearbeitet haben.

Das schreiben Sie im Buch auch. Sie zitieren sich gerade eben selber.

Korrekt. Im Grunde geht es doch in all meinen Büchern darum: Gibt es einen Weg, unsere fünf Sinne zu erweitern? Wir haben diesen Kontrollmechanismus, der es uns erlaubt, hier zusammenzusitzen und miteinander zu reden. Wir filtern dabei alles. Mein Hund würde jetzt hier sitzen und die Welt ganz anders wahrnehmen. Für ihn ist alles Geruch. Er würde einen anderen Hund drei Strassen weiter wahrnehmen können. Ich bin Materialist. Ich glaube nur an das, was ich sehen, hören, berühren kann. Aber es gibt viel mehr als das. Ist LSD ein Weg, das zu ergründen?