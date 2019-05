«Ist die Wahrheit ein Schwein oder nicht?»

Das ist nun 100 Jahre her, mit aktuellen Preisträgern für die Schweiz ist derzeit kaum zu rechnen (obwohl im Oktober in Stockholm gleich zwei gekürt werden, davon einer wieder rückwirkend), und so versucht man hier wenigstens den Jubiläumslaureaten wieder ins Licht zu rücken.

Spitteler-Jubiläum: In Liestal, dem Geburtsort des Dichters, hielt Bundesrat Alain Berset eine Festrede. Foto: Keystone

Ein eigens gegründete Verein koordiniert Veranstaltungen aller Art, von der Ausstellung bis zu «Spittelers Schmetterlingsweg» , auf einem Festakt im Geburtsort Liestal sprach immerhin Bundesrat Alain Berset, im Sommer wird der «Olympische Frühling», Spittelers Hauptwerk, ein 20'000-Verse-Epos, in Luzern an mehreren Abenden vorgetragen, und bei Nagel & Kimche ist ein Auswahlband erschienen, der einige Schneisen in das umfangreiche Œuvre schlägt und dem, der sich nicht an den integralen «Frühling» heranwagt, das Kennenlernen erleichtert.

«Unser Schweizer Standpunkt»



Der Band enthält Erzählungen und Gedichte, den Roman «Imago», Auszüge aus den Epen (Spitteler war ein hoffnungsloser Vertreter dieser überkommenen Gattung) sowie Aufsätze und Reden, darunter natürlich «Unser Schweizer Standpunkt», in der der Dichter im Dezember 1914 für Äquidistanz und Fairness gegenüber den kriegführenden Mächten warb und zur inneren Einheit des Landes aufrief. Darin stehen die schönen Sätze: «In der Schweiz sehen wir von niemandem ab. Wäre die Minorität noch zehnmal minder, so würde sie uns dennoch wichtig wägen. Es gibt in der Schweiz auch keine Bruchteile.» Bedenkenswert in der heutigen Zeit, da äusserst knappe Mehrheiten bei Volksentscheiden gern mit dem absoluten Volkswillen, wenn nicht der Wahrheit gleichgesetzt werden.

Demosophen, Demologen und Demolalen



Verblüffend aktuell und viel polemischer der sehr viel frühere, thematisch verwandte Essay «Vom Volk» (1886), in dem Spitteler sich für die repräsentative Demokratie ausspricht und hinter undifferenziertem Volkslob eine eigentliche Elitenverachtung ausmacht. Sehr hübsch und wie auf Blocher, Köppel und ihresgleichen geprägt die Formulierung von den «Demosophen, Demologen und Demolalen», die ständig das Volk im Munde führen, wo sie sich doch «selbst als ideales, inkarniertes Solovolk» begreifen.

Überhaupt konnten von Spittelers Schweizer Standpunkt auch Giftpfeile auf sein Land ausgehen. Derselbe Mann, der den Gotthardpass lyrisch umkränzte - im Auftrag der Gotthardbahn-Direktion -, lässt seinen Romanhelden Viktor die Alpenschwärmerei seiner Landsleute verspotten: «Sie haben sie ja doch nicht gemacht, hätten sie sie machen müssen, so wären sie wahrscheinlich etwas flacher ausgefallen.»