In Kurdistan flattern die Schmetterlinge der Liebe

Von den Brüdern halb tot geprügelt



Büssen muss das ihre kleine Schwester Khandan, die Ich-Erzählerin des Romans. Erst von den Brüdern halb tot geprügelt – sie könnte ja den Aufenthalt Perwanas kennen –, kommt sie in die Obhut ihrer fanatischen Tante. Die Tante hat acht Töchter, allesamt Bettnässerinnen und «stumm wie die Fische», die das Haus nur verlassen dürfen, um die Moschee zu besuchen. Khandan schickt die Tante in eine «Schule der reumütigen Schwestern», in der Angehörige von «Verworfenen» deren Sünden büssen müssen.

Die Sünde besteht nach dieser kranken Logik bereits in der Existenz als Frau, einem ständigen Quell der Sünde. «Der Satan hat nirgendwo sonst so raffiniert gearbeitet wie am Körper der Frau», lernen Khandan und ihre Leidensgenossinnen. «Ein Beben der Brüste kann alle Gesetze und Weisheiten ins Wanken bringen. Die Rundungen einer Frau können verheerender sein als ein Wirbelsturm.»

Es ist der geistige und reale Horror des Fundamentalismus, den Bachtyar Ali hier vorführt, die islamistische Version von Margaret Atwoods Gilead-Dystopie. Aber der Autor schenkt seinen Figuren wenigstens die Utopie des Gegenteils: das «Tal der Liebenden», eine Schlucht, die nur über 1000 Stufen einer Leiter aus Hanf zu erreichen ist, aber eigentlich «jenseits von Raum und Zeit» liegt (mit anderen Worten: an einem Nicht-Ort, wie alle Utopien). Hierhin haben sich Perwana und Fareydun geflüchtet, hier leben sie mit anderen freien Paaren in bukolischer Idylle, selbst die Natur berauscht sich am Glück der Liebenden.

Ein Mob auf dem «Marsch des Glaubens»



Aber es währt nicht lange, der Druck der Gesellschaft zersetzt auch deren Gefühle. Perwana will weiterziehen, Fareydun nur noch im Kopf reisen. Auch andere Paare zerbrechen, die Natur begreift und lässt das Laub welken. Als sich ein wütender Mob auf dem «Marsch des Glaubens» nähert, ist es mit der Illusion vorbei, auf Erden einen Ort zu haben, an dem man so leben kann, wie man möchte.