«Ich habe zwar weniger Komfort als früher, aber diesen Preis zahle ich gerne für mehr Freiheit.»Autorin Christine Brand

Kurz entschlossen kündigte sie ihre Stelle als Gerichtsreporterin bei der NZZ am Sonntag, gab ihre Wohnung in Bern auf, verschenkte Möbel und Kleider und reiste los. Seither verbringt die 45-Jährige den grössten Teil des Jahres im Ausland, vorzugsweise auf Bali oder Sansibar. Sie sucht Hausbesitzer, die sie gratis ein paar Wochen bei sich wohnen lassen. Dafür hütet sie im Gegenzug die Haustiere der Verreisten. In der freien Zeit schreibt sie an ihren Büchern.

Eng an Realität angelehnt

Momentan ist Christine Brand in Bern auf Durchreise. Bei einem Treffen erzählt sie von ihrem neuen Leben. Gerade hat sie wieder einen Monat in Afrika verbracht. Ihre Augen strahlen, wenn sie erzählt, wie sie dort – falls sie gerade auf keine Hunde aufpasst – in einem Haus lebt, wo sie das Bad mit sieben anderen Personen teilen muss. «Ich habe zwar weniger Komfort als früher, aber diesen Preis zahle ich gerne für mehr Freiheit», sagt sie.

Existenzängste habe sie keine: «Seit ich meinen Job gekündigt habe, haben sich plötzlich mehrere Leute bei mir gemeldet und mir Projekte angeboten.» So wird Christine Brand unter anderem in einer Podcast-Serie über ein Schweizer Verbrechen berichten.

Die kommenden Wochen verbringt sie in der Schweiz, weil sie für ihren Krimi «Blind» Werbung macht. Auch in dieser Zeit wohnt sie sehr sparsam – in einer Zweizimmerwohnung in Zürich, die sie sich mit einem WG-Kollegen teilt.

Im Zentrum des neuen Buchs steht der blinde Nathaniel. Dieser hat sein Augenlicht bei einem Familiendrama verloren, das er als Einziger überlebt hat. Christine Brand liess sich von einem wahren Fall inspirieren, der sich 1986 in Lotzwil zugetragen hat. Dieser Nathaniel sucht nun über die App Be My Eyes, die es ebenfalls tatsächlich gibt, jemanden, der ihm sagen kann, welches seiner Hemden das blaue ist.