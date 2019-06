Hören statt lesen

Aber Reina Gehrig ist schon da. Gehrig ist seit fünf Jahren Geschäftsführerin, also Chefin der Solothurner Literaturtage. Sie hat eine Lücke in der Agenda, eine halbe Stunde nur – und muss schon vom ersten Ärger des Tages berichten. In der Buchhandlung des Festivals wurde über Nacht eingebrochen. Kasse weg, Laptops weg. Die Bücher dagegen liessen die Langfinger im Regal. Gehrig muss jetzt doch kurz lachen. «Wäre schon lustig gewesen, wenn sie beim Klauen noch ein Buch entdeckt hätten, das ihnen gefällt.» Nie hatte das Festival mehr Besucher als unter der Leitung Gehrigs, letztes Jahr waren es 18 000 – Rekord. Dieses Jahr waren es fast so viele, 17 800.

Festivalleiterin Gehrig.

Ein einfaches Festival war es allerdings nicht für Gehrig. Die Leiterin wurde kritisiert, noch bevor das erste Wasserglas aufs Tischchen gestellt wurde. Die Abwesenheit von Sibylle Berg und Joël Dicker – die Schweizer Autorin und der Schweizer Autor der Stunde – wurde rasch bemerkt und bemängelt, in den gedruckten Medien, in den sozialen Medien. Das habe formale Gründe, wiegelt Gehrig ab. Bergs Buch habe die Programmkommission noch nicht lesen können, als sie das Programm zusammengestellt habe. Und bei Joël Dicker sei schlicht die deutsche Übersetzung neu.

Die Offenheit für Neues

Bücher verkaufen sich heute eher schlecht. In den letzten zehn Jahren ist der Umsatz der Deutschschweizer Buchhändler um ein Viertel geschrumpft. Literaturfestivals dagegen boomen – neue wie etwa das Literaare-Festival in Thun überleben, alte wie Solothurn sind beliebt wie nie. Zu den Gründen befragt, wirkt Reina Gehrig etwas ratlos. Sicher, in Solothurn habe man zuletzt einiges richtig gemacht, das könne man schon sagen. Die Spoken-Word-Anlässe seien sehr beliebt, das hätten Besucherbefragungen gezeigt. Ebenso das literarische Flanieren, bei dem Wortkünstler in Solothurn ihren Gedanken freien Lauf lassen. Dank solcher Formate hätten die Literaturtage, die lange einen elitären Ruf gehabt hätten, einen Imagewandel durchgemacht. «Letztes Jahr gab ein Viertel der Befragten an, zum ersten Mal an den Literaturtagen gewesen zu sein», sagt Gehrig, «was eine fantastische Zahl ist.»

Aber ja, auch ein gesellschaftlicher Trend spiele ihr als Festivalleiterin in die Hände, sagt Gehrig. «Es geht um die Lesung als Event. Die Leute erleben gerne etwas, sind offen für Neues.» Autorinnen und Autoren hätten mittlerweile gemerkt, dass sie etwas bieten müssten auf der Bühne. Aber man wolle niemanden zu etwas drängen, sagt Gehrig noch – dann muss die Chefin weiter. Die Lyriker warten auf ihre Begrüssung.

Andernorts auf dem Festivalgelände finden derweil die ersten Events statt: Parfümkunde mit Tim Krohn in der «Duftbar», später das neue Format «Auf ein Glas Wein mit …», bei dem zwei Schriftstellerinnen oder Schriftsteller eine Flasche köpfen und zu plaudern beginnen.