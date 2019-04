«Gesteuert von Kleptokraten»

Frau Kennedy, am geplanten Brexit-Tag, dem 29. März, waren Sie in der EU.

Ja, in Deutschland. Mein Rest­risiko war, mich nach einem ­harten Brexit nur noch begrenzt bewegen zu können. Aber einen «No Deal», einen Austritt ohne Abkommen, will kaum einer. Die Brexiteers fürchten die politische Vernichtung, wenn erst die Diabetiker und Krebspatienten reihenweise sterben, weil die Medikamente fehlen, wenn es Gemüserationierung und Lastwagenschlangen mit ver­rottenden Früchten gibt. Die Tory-Partei ist am Ende. Und die psychische ­Gesundheit von Theresa May halte ich für schwer angeschlagen: Die Frau braucht Hilfe.