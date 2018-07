Gespenster der Geschichte

Auch die Italiener, wie die Deutschen eine «verspätete Nation», hatten ihr kleines Kolonialreich: Libyen, Eritrea, Somaliland und Äthiopien, Letzteres zusammengefasst zu Italienisch-Ostafrika. Es kostete sie grosse Mühe, es zu erobern, und noch mehr, es zu halten. Um den Widerstand der Unterworfenen zu brechen, war den Besatzern kein Mittel grausam genug. In Libyen waren es Konzentrationslager und Deportationen, in Äthiopien Giftgas, Pogrome und Massaker.

Als auf Mussolinis Statthalter in Addis Abeba, Rodolfo Graziani, ein Attentat verübt wurde (das er, mit etlichen Granatsplittern im Körper, überstand), wurden in einem Racheexzess im ganzen Land 30 000 Menschen ermordet. Graziani wurde nach 1945 als Kriegsverbrecher zu 19 Jahren Haft verurteilt, abgesessen hat er vier Monate. Vor sechs Jahren ­bekam er eine eigene, mit öffentlichen Geldern bezahlte Gedenkstätte.

Das Familiengeheimnis

Italienische Geschichte und Geschichtsvergessenheit bilden das Rückgrat von Francesca Melandris Roman «Alle, ausser mir», der es aus dem Stand auf die «Spiegel»-Bestsellerliste geschafft hat. Er kommt – das ist sicher ein Teil des Erfolgs – im Gewand des ­Familienromans daher, und das für dieses Genre obligate Familiengeheimnis schlägt den Bogen vom blutigen, nie richtig aufgearbeiteten kolonialen Erbe zur aktuellen – und aktuell dramatischen – Flüchtlingsthematik.

Da steht nämlich eines Tages ein dunkelhäutiger Jüngling vor der Wohnung der Lehrerin Ilaria Profeti und stellt sich höflich vor als «Shimeta Ietmgeta Attilaprofeti». Und fügt hinzu: dein Neffe. Er ist auf der Suche nach seinem Grossvater, Attilio Profeti, jetzt 95, reichlich dement – und die Hauptfigur des Romans. ­Attilio war als junger Besatzungssoldat in Äthiopien stationiert und hat mit einer Einheimischen einen Sohn gezeugt, eben Shimetas Vater.

Ilaria nimmt sich des über­raschenden Familienzuwachses an und versucht zugleich, die Lücken in der Biografie ihres Vaters aufzufüllen. Attilio war mit­nichten, wie er behauptete, bei den Partisanen, sondern ein Faschist der ersten Stunde, Verfasser ­rassistischer Fachartikel und als Soldat und Polizist beteiligt an etlichen Verbrechen der Besatzungsmacht. Eines etwa bestand darin, eine Gruppe Rebellen mit dem Versprechen, sie ­leben zu lassen, aus einer Höhle zu locken und sie dann alle zu erschiessen. Diese «Arbeit» er­ledigten allerdings die Askaris, heimische Hilfskräfte.

Attilio machte sich nicht gern die Hände schmutzig. Ihm lag die raffinierte Perfidie mehr, etwa die «Operation ­Morbus-Hansen»: Als Postzensor fing er eine Sendung mit Fotos von Giftgas­opfern ab, die an den Völkerbund nach Genf gehen sollte, und tauschte die Beweise mit Bildern von Leprakranken aus, um so die Aufklärer als Fake-News-­Lieferanten zu blamieren.

Francesca Melandri kombiniert überaus effektvoll die dunkle Vergangenheit, die Attilio nicht einholt – in seinen Dämmerzustand dringt keine Information, kein Vorwurf mehr –, aber sein Bild tiefschwarz einfärbt, mit der politischen Lage im Jahr 2010. Gegen Ilarias Nachforschungen, gegen den Gang in die kolonialen Abgründe schneidet sie einen Besuch Muammar al-Ghadhafis in Rom bei Silvio Berlusconi. Die beiden hatten im Vorjahr weitreichende Abkommen geschlossen, darunter auch eines zur Flüchtlingsabwehr. Und Ghadhafi, wie immer mit Zelt und Berberpferden angereist, hatte 500 italienische «Jungfrauen» zu einer Vorlesung über den Islam geladen.

Groteske, grausame Details

Melandri hat also Sinn für das groteske wie für das grausame Detail. Die Ernsthaftigkeit ihres Anliegens, die umfassende Recherche in Archiven, bei Fachleuten und Zeitzeugen, in Italien wie in Afrika, sowie die differenzierte Personenzeichnung und ihr Sinn für Szenengestaltung: All das hebt ihren Roman weit über historische Kolportage hinaus (dieser Vorwurf war schon da und dort zu hören). Auch Nebenfiguren erweckt sie, und sei es für drei oder vier Seiten, so zum ­Leben, dass wir uns eine Weile in ihren Köpfen bewegen können und ihre Abgänge bedauern – oder wie im Fall des Rassenforschers Cipriani oder des genannten Kriegsverbrechers Graziano, beides historische Figuren, nur mit Schaudern und Widerwillen bei ihnen verweilen.

Vor allem aber prägt sich ­Attilio Profeti ein, der als Individuum wie als Typus gestaltet ist. Er scheint mit einer Glückshaut geboren, unantastbar von allen Unbilden der Existenz und von der Überzeugung erfüllt, ihm stehe dieses Glück auch zu. «Alle, ausser mir» ist sein Wahlspruch: Allen kann alles mögliche Schlimme zustossen, nur mir nicht. So entgeht er im Zweiten Weltkrieg dem Dienst an der Front – im Gegensatz zu seinem älteren Bruder Otello. Wie ein Thomas Mann’scher Jüngling mit Schönheit beschenkt, profitiert er stets von der Neigung seiner Umgebung, Schönes zu bevorzugen. Oder vom Aberglauben, Glück färbe ab. «Seit du hier bist, Attila», sagt ein Kamerad, «ist der Feind wie aus Butter.»

Beim Rückzug 1943 rettet er Eduardo Casati das Leben, der im Nachkriegsitalien einer der mächtigsten Männer sein und seinen Retter nicht vergessen wird. «Alle, ausser mir» spielt zu grossen Teilen auch in der Gegenwart, in einem von der Korruption vollkommen zerfressenen Land, in dem Moralisten wie Ilaria, die ihre Schulkinder zu ehrlichen Bürgern erziehen will, auf verlorenen Posten stehen. Aber auch sie, die mit Casatis Sohn Piero, einem Abge­ordneten der Berlusconi-Partei, ­liiert ist – bei aller Liebe sind sie politisch wie Feuer und Wasser –, wird schwach, als ihr Schützling Shimeta in einem Abschiebe­zentrum landet. Piero holt ihn natürlich im Handumdrehen wieder heraus.

Wie das Gefälligkeitswesen Moral und Charakter des gemeinen Italieners deformiert, zeigt Melandri in einer Szene, als ­Casati aus einem Auto steigt und alle «zu Bittstellern bar jeder Würde wurden, die mit geradezu übermenschlicher Hart­näckigkeit einen Katalog von Anfragen und Hilfeersuchen auf ihn abfeuerten. Der Katalog reichte vom Nichtigen (die Aufhebung eines Halteverbots vor der eigenen Tabaccheria) über das Konkretere (eine Stelle in der Bank für die frisch diplomierte Tochter) bis hin zum Absurden (die Aufnahme des pensionierten Onkels, eines hervorragenden Dichters, der zu Lebzeiten von der Kritikerkaste geschnitten worden war, auf die Liste der Nobelpreisanwärter).»

Bindeglied Rassismus

«Alle, ausser mir» zeigt, wie Italien von seiner kolonialen Vergangenheit eingeholt wird – in Gestalt der Flüchtlinge. Das Bindeglied beider Themen ist der Rassismus. Ein aktueller Befund: Wie Attilio glauben die Italiener, glauben die Europäer, ihr Glück verdient zu haben, weil sie etwas Besseres sind.

Francesca Melandri: Alle, ausser mir. Roman. Aus dem Italienischen von Esther Hansen. Wagenbach, Berlin 2018. 604 S., ca. 40 Fr. (Tages-Anzeiger)