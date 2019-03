Geschrieben gegen die Angst

Als Kritiker ist man auf mehrfache Weise gehemmt: Mehr als jeder andere autobiografische Stoff trennt der Krebs den Autor – hier: die Autorin – vom Leser: Diese hat die Krankheit (die oft genug eine zum Tode ist), jener nicht. Für diese zerfällt das Leben in zwei Teile, vor und nach der Diagnose; ist das Buch, das sie darüber schreibt, eines wie kein anderes. Für jenen steht es in einer langen Reihe von Lektüren, die eine Beurteilung verlangen. Wie aber beurteilt man ein derart persönliches Buch, ohne der, die darin ihren Überlebenskampf verarbeitet, zu nahe zu treten? Natürlich: nach der Gestaltung des Stoffes, oder, um die Autorin zu zitieren, nach der Gestalt, die «der Stoff auf seine eigene Weise» angenommen hat.

Blick in die Zukunft

Der Alltag der Schweizer Autorin Ruth Schweikert wird neben dem Schreiben stark von kulturpolitischen Engagements eingenommen sowie von einer Lehrtätigkeit im Jungen Literaturlabor. Am 9. Februar 2016 bekommt sie die Brustkrebsdiagnose. Sie hat die aggressivste Variante, «triple negative», eine Woche später wird sie operiert. Es schliessen sich Chemotherapien und Bestrahlungen an, Aufenthalte in einem homöopathischen und einem Ayurveda-Spital.

Die Wochentage zwischen Diagnose und Operation strukturieren das Buch (das keine Gattungsbezeichnung führt). In diesen Kapiteln greift die Autorin aber auch weit aus – in die Vergangenheit, von der Kindheit über das Studium bis zum Tod des Vaters; voraus in die Phase der Therapien, der Rekonvaleszenz, und ganz weit in die Zukunft, in ein Museum des 22. Jahrhunderts, das nicht nur verschwundene Objekte präsentiert (darunter «unheilbare Tumore»), sondern auch eine Vitrine zur Autorin, die demnach ihren Krebs überlebt, zwei Gletschertouren absolviert und einen Viertausender besteigt; «sie schrieb offenbar einige weitere Bücher, dann verliert sich ihre Spur», heisst es dort.

Nur auf diesem indirekten Weg, in der Distanz der dritten Person, traut sich Ruth Schweikert also, das «happy end», das Überleben, zu vermelden. Ein bisschen Aberglauben mag da auch mitspielen, bei Krebs weiss man ja nie. Eingestreut in den Krankheitsbericht sind Begegnungen mit Personen, die Ähn­liches erlebt haben, eine ganze Landschaft von Befallenen und Gestorbenen eröffnet sich da: Ist die Autorin von Krebskranken umgeben oder ist es die selek-tive Wahrnehmung, die schwangeren Frauen besonders viele Kinderwagenschieberinnen vor Augen führt?

Als weiteres Element treten SMS dazu. Solche, die die Autorin schreibt, mehr noch, die sie bekommt: Versuche der Anteil­nahme, des Trostes, der Aufmunterung – gut gemeint, aber doch allesamt Zeichen für den unüberwindlichen Graben, der die Schreiber von der Empfängerin trennt: Sie ist im «Krebsgefängnis», die anderen in Freiheit. Schliesslich wechselt Schweikert zwischen erzählenden und reflektierenden Passagen.