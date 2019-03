«Gegen Antisemitismus hat kein Besuch in Auschwitz geholfen»

Herr Lewinsky, mit Anfang 70 zieht man nicht mehr so gern um. Sie haben das Verlagshaus gewechselt. Was ist bei Diogenes besser?

Nagel & Kimche war wie eine kleine Familie, da konnte man sich zum Kaffeetrinken mit allen an einen Tisch setzen. Bei Diogenes haben sie für jeden Bereich eigene Spezialisten. Was ich jetzt schon merke, wenn ich meinen Terminkalender anschaue: Die jagen mich ganz schön durch die Lande.