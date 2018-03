Feministisches Feuer aus China

«Ich kann nur sagen: Arbeitet härter, ihr Westler. Sonst holt ihr China nicht mehr auf.» Zwei Sätze, schnörkellos, bissig, ironisch, unversöhnlich, abgefeuert von der Schriftstellerin und Regisseurin Xiaolu Guo (45) , als sie am Wochenende per Mail ein paar Fragen beantwortet. Und schon ist man mitgerissen von ihrem unerbittlichen Blick auf die Welt, der geprägt ist von abgründigen Lebenserfahrungen. Die nächsten paar Monate besprüht Xiaolu Guo, Mutter der vierjährigen Moon, Berner Studierende mit ihrer künstlerischen Energie. Sie ist im ersten Halbjahr 2018 Friedrich-Dürrenmatt-Gastprofessorin für Welt­literatur an der Universität Bern.

«Ich kam als Waise zur Welt. Nicht weil meine Eltern ge­storben waren, nein, sie waren quicklebendig.» So steigt Guo in ihr jüngstes auf Deutsch übersetztes Buch ein. In «Es war einmal im Fernen Osten» erzählt Guo ihr Leben als heftigen autobiografischen Roman. Sofort nach der Geburt wurde sie von den Eltern weggegeben, zuerst zu Bauern, danach zu den Grosseltern ins archaische Fischerdorf Shitang. Später, in der Kleinstadt Wenling, erlebt Xiaolu Hunger, Gewalt und brutale Erniedrigung als Frau, die der maoistische Überwachungsstaat geschehen lässt. Trotzdem kommt sie an die Pekinger Filmakademie, wo sie wie eine Berserkerin arbeitet. Sie zieht nach London, und sie lernt die neue Sprache so in­tensiv, dass sie heute auch auf Englisch publiziert.

Sie habe die Vorstellung, eine Familie um sich zu haben, nicht sehr gern. Das sagte Guo in einem früheren Interview mit dieser Zeitung. «Aus meiner feministischen Perspektive be­deutet Familie Kontrolle, Einschränkung, Macht.» Das gelte auch für den chinesischen Staatsapparat, der über das individuelle Schicksal bestimme. «Dagegen», so Guo, «rebelliere ich.»

Die Schweiz aber, sagt Guo, liebe sie. Auch, weil ihre Arbeit sehr gut akzeptiert werde. «Für Chinesen ist die Schweiz ein exotischer Ort mit geheimnisvollem Charme. Auch wenn es manchmal zu ruhig ist.» Immer mittwochs halte sie als Gastprofessorin ihr Seminar mit den Studierenden ab. «Dass ich doziere, wäre das falsche Wort. Ich versuche zu inspirieren, damit die jungen Leute sehen, was Literatur schaffen kann.» Und vielleicht auch sehen, wie intensiv Xiaolu Guo für ihre Weltliteratur arbeitet. Und lebt.

Öffentliche Lesungmit Xiaolu Guo: Dienstag, 13. März, 18.30 bis 20 Uhr, Burgerbibliothek, Münstergasse 63, Bern. Anschliessend Bar. (Berner Zeitung)