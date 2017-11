«Fast alles ist über Nacht zerbrochen»

Robert Harris empfängt den Besucher am Bahnhof des kleinen Örtchens in West Berkshire. Hier, in seinem Haus am Fluss, produziert der 60-jährige Autor seit Jahren verlässlich einen Bestseller nach dem anderen. In «München», dem jüngsten Werk, hat er sich – nach Ausflügen in die römische Antike, das französische Fin de Siècle und den Vatikan – wieder einmal dem Zweiten Weltkrieg zugewandt. Es geht um das Münchner Abkommen vom 29. September 1938, mit dem die Sudetenkrise beigelegt werden sollte und von dem der damalige britische Premier Chamberlain mit dem Versprechen heimkehrte, den «Frieden für unsere Zeit» gesichert zu haben.

Neville Chamberlain gilt als Politiker des Appeasement. Sie zeigen ihn in einem positiveren Licht, als man es sonst aus der Geschichtsschreibung gewohnt ist.

Ich habe vor 30 Jahren eine Dokumentation für die BBC über das Münchner Abkommen gedreht, und damals war die akzeptierte Meinung, dass die «feige Appeasement-Politik» zum Ausbruch des Krieges beigetragen habe. Je älter ich wurde, desto mehr wurde mir klar, dass das alles sehr viel komplexer war. Unsere Sicht ist eine Churchill-Sicht, und Winston Churchill sagte über Chamberlain: «Die Geschichtsschreibung wird nicht besonders gnädig mit ihm umgehen. Ich weiss das, weil ich der Geschichtsschreiber sein werde.» Es ging mir darum, zu zeigen, dass Chamberlain nicht der Schwächling war, den alle in ihm sehen. Er zog sich altertümlich an und war klein und dünn. Aber selbst Churchill gestand ein, dass sich dahinter ein ziemlich hartgesottener Pionier des britischen Imperiums verbarg.

Ihr Buch «München» erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem sich viele Briten noch mehr als sonst dem Zweiten Weltkrieg zuwenden – zur nationalen Selbstversicherung.

Grossbritannien war so ziemlich das einzige westeuropäische Land, das nach dem Krieg ein grösseres Selbstbewusstsein hatte als davor. Das Jahr 1940 ist zurzeit besonders im Fokus. Erst kam «Dunkirk» von Christopher Nolan, demnächst «Darkest Hour», wieder über Churchill. Man könnte denken, das Land sei komplett verrückt geworden. Das hat die Betrachtung des Münchner Abkommens zwei Jahre zuvor für mich noch interessanter gemacht. 1938 waren wir nicht bereit für den Krieg, weder was die Moral noch was die Ausrüstung anging. Als Chamberlain im Sommer 1940 im Sterben lag, fragte er: «Wenn ich für alles verantwortlich gemacht werde, was schiefgelaufen ist, warum wird es mir dann nicht als Verdienst angerechnet, dass wir inzwischen aufgerüstet haben und uns verteidigen können?» Er hat die Spitfire bauen lassen – wenn es nach Churchill gegangen wäre, hätten wir eine Flotte von Doppeldeckern bestellt. München war ein letzter Versuch gewesen, den Frieden zu erhalten, und es hatte sich gezeigt, dass man Hitler nicht trauen konnte. «Dunkirk» ist für mich «Brexit – Der Film» mit dem Hauptthema: «Nichts wie weg aus Europa». Insofern ist «München» zwar keine Brexit-Allegorie, aber sicher eine Art Brexit-Buch. Ich begann es zu schreiben, als das EU-Referendum stattfand.

Die beiden Hauptfiguren, Chamberlains Privatsekretär und ein deutscher Adliger, die sich aus Oxford kennen, sind erfunden. Aber sonst ist die Geschichte nahe an den historischen Ereignissen. Waren Sie je versucht, eine komplette Parallelgeschichte zu schreiben?

Ja, ich habe überlegt, eine alternative Realität zu erschaffen, in der es kein Münchner Abkommen gab. Aber davon habe ich dann Abstand genommen. Mein früher Roman «Fatherland», in dem Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat, war eine komplett ausgedachte Welt, im Fall von «München» hätte man dieselbe Welt mit ein paar geänderten Aspekten gehabt. Die beiden Hauptfiguren, Hartmann und Legat, gaben mir aber die Möglichkeit, beide Seiten zu zeigen, nicht nur die britische. Ich wollte auch Szenen zeigen wie die, in der die Münchner Bevölkerung Chamberlain zujubelte, nicht Hitler, der darüber natürlich nicht erfreut war. Viele dieser Menschen konnten sich noch an den letzten Krieg erinnern und wollten keinen neuen.

In England herrscht gerade eine extreme Kriegsnostalgie, die Idee der Nation, die allein gegen das Böse kämpft. Wollten Sie dem entgegenarbeiten?

Zunächst mal standen wir nicht allein, sondern waren Teil eines erdumspannenden Imperiums mit einer halben Milliarde Menschen. Es ist keine Frage, dass es grossen Heldenmutes vieler Briten bedurfte, um gegen die Nazis zu kämpfen, und dass Churchill ein brillanter Kriegspremier war. Aber er hatte eine zu kleine, durch das Engagement im Empire völlig überdehnte Armee und eine Bevölkerung, der nicht der Sinn nach Krieg stand und deren Moral nach der Weltwirtschaftskrise nicht die beste war. Und man darf nicht vergessen, dass es in der britischen Politik lange als selbstverständlich galt, dass Adolf Hitler weniger verrückt war als Kaiser Wilhelm. Daher war das, was später als Appeasement verunglimpft wurde, eine durchaus vernünftige Strategie. Sie funktionierte eben nicht, weil Hitler viel verrückter war.

Viele Brexit-Befürworter bezeichnen derzeit Kompromisse aufseiten der Briten in den EU-Ausstiegs-Verhandl­ungen als Appeasement.

Es ist fürchterlich, dass der Brexit jetzt in die Begrifflichkeiten des Jahres 1940 gefasst wird. Ich liebe dieses Land, aber es hat seit dem Krieg einen völlig übertriebenen Sinn für die eigene moralische Überlegenheit. Das prägt auch das Verhältnis zum gesamteuropäischen Projekt: Wir fanden es im Prinzip gut, aber wir selber gingen die Dinge ein bisschen anders an und – natürlich – immer auch ein bisschen besser. Daher haben sich viele nicht die Mühe gemacht, wirklich zu verstehen, wie die EU eigentlich funktioniert.

Unterscheidet das die gegenwärtig in Brüssel agierenden britischen Unterhändler nicht grundsätzlich von Chamberlain und seinen Beratern?

Absolut. Trotz aller nachträglichen Verunglimpfung verhandelte Chamberlain auf Höhe des damaligen britischen Wissensstandes. Er war ein viel realistischerer Politiker als Churchill und wusste, dass das Empire einen Krieg nicht überleben würde. «Man kann nicht gegen einen Gangster pokern, wenn man nicht einmal Karten in der Hand hat», sagte er. Heute pokern wir wieder ohne Karten, mit dem Unterschied, dass unsere Verhandlungspartner keine Gangster sind, sondern Abgesandte einer Vereinigung, der wir selbst angehören. Dass wir nun in dieser Situation sind, können wir niemand anderem vorwerfen als uns selbst. Das ist der kosmische Witz, wenn Sie so wollen. Chamberlain wusste, dass er mit seiner Strategie seinen Ruf aufs Spiel setzte, und er sagte: «Ich glaubte, dieses Risiko eingehen zu müssen.» Sie werden in unseren Tagen, in denen der Populismus eine so grosse Rolle spielt, diese Art von politischem Mut kaum noch finden.

Trotz des viel gerühmten Realismus und Pragmatismus haben die Briten, vor allem die EU-Skeptiker, die Brexit-Debatte emotional geführt.

Das Verrückte ist, dass die Brexiteers zu denken scheinen, sie hätten alle Leidenschaft für sich gepachtet. Sie können sich einfach nicht vorstellen, dass auf EU-Seite ähnlich starke Gefühle im Spiel sind, dass andere Europäer bereit sind, für die EU Opfer zu bringen. Innenpolitisch betrachtet ist das Fürchterliche an der gegenwärtigen Lage, dass das Land in der Europafrage genau in der Mitte gespalten ist, nicht zuletzt entlang der Generationengrenze.

Könnten Sie sich vorstellen, einen Roman zu schreiben, der sich direkt mit dem Brexit auseinandersetzt?

Wenn ich einen Zugang fände, würde ich das tun. Der Vorteil historischer Romane liegt darin, dass die Vorgänge, über die man schreibt, abgeschlossen sind. Sie können einen nicht überrumpeln, wie es die Gegenwart nun einmal zu tun pflegt. Ein Roman, der sich mit aktuellen Ereignissen befasst, kann in den Monaten, die zwischen Abfassung und Publikation liegen, schon wieder völlig überholt und veraltet sein. Man müsste so viele Aspekte berücksichtigen und dürfte nicht einfach das «Die Menschen waren naiv und wurden belogen»-Argument zugrunde legen. Die Gründe für die Brexit-Entscheidung und die Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten sind verschiedene Ausprägungen desselben Phänomens. Die Bankenkrise vor zehn Jahren wirkt da nach, wie ein Feuer, das unterirdisch weitergebrannt hat. Hitlers Aufstieg war ja auch zum Teil die Folge einer schweren Wirtschaftskrise.

Erkennen Sie da eine Wiederholung der Geschichte?

Nicht direkt. Schon allein die Rolle, die das Internet und speziell die sozialen Medien in den politischen Ereignissen der vergangenen zwei Jahre gespielt haben, verleihen ihnen eine andere Qualität. Aber der Effekt der Entfremdung, das Gefühl, keine Kontrolle über das eigene Leben zu haben – da sehe ich schon deutliche Parallelen zu den Dreissigerjahren. Die Million Flüchtlinge, die 2015 von der deutschen Regierung ins Land gelassen wurden, haben viele Briten als Bedrohung empfunden – was, wenn die hierherkommen? Das war nicht das, worauf sie sich eingelassen hatten, als sie der Europäischen Gemeinschaft beitraten. Ich sage nicht, dass es falsch war, das zu tun, aber das war der Effekt.

Wie sehen Sie die nahe Zukunft des Vereinigten Königreichs?

Oh, die habe ich kürzlich in einer Twitter-Nachricht zusammengefasst: «Theresa May tritt zurück. Boris Johnson wird Premier. Sexskandal. David Davis wird Premier. No-Deal-Brexit. Jeremy Corbyn wird der fünfte Premier innerhalb von drei Jahren. Die Queen stirbt. Venezuela.» Ein paar kleine Schritte trennen eine wirtschaftlich erfolgreiche Nation vom absoluten Chaos. Es reicht ein Moment des Wahns – und das war die Brexit-Entscheidung. Das Ganze war und ist eine komplette Bankrotterklärung der britischen Politik, sowohl das Referendum selbst als auch die kopflose Reaktion auf das Ergebnis.

Hat sich durch den Brexit Ihr Verhältnis zu Grossbritannien verändert?

All die positiven Charakteristika, die ich an Grossbritannien liebte – Pragmatismus, Ironie, Misstrauen gegenüber pompösen politischen Gesten, Humor, Toleranz, Höflichkeit –, scheinen fast über Nacht zerbrochen zu sein. Alles ist plötzlich unter Beschuss: die Souveränität des Parlaments, der Rechtsprechung, der staatlichen Verwaltung, die Freiheit der akademischen Lehre. Die Brexiteers drohen mehr oder weniger unverhohlen mit einem gewaltsamen Aufstand, sollte der Brexit nicht umgesetzt werden. In dieser Erosion gesellschaftlicher Ordnung sehe ich eine klare Parallele zu den Dreissigerjahren. (Tages-Anzeiger)