Ein kleiner grosser Sänger

Der Name Joseph Schmidt ist heute weitgehend vergessen. Dabei war der Tenor, der aus Czernowitz in der heutigen Ukraine stammte, in den 1930er-Jahren eine Sensation. Er trat auf der ganzen Welt auf.

Dank dem Spielfilm «Ein Lied geht um die Welt», in dem er das populäre Lied mit dem gleichen Titel sang, kannten ihn auch Menschen, die ansonsten keine Opern hörten. Insbesondere die Damenwelt lag dem nur 154 Zentimeter grossen Sänger zu Füssen.

Flucht aus Deutschland

Doch nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde Joseph Schmidts Lage als Jude in Deutschland immer bedrohlicher. Schliesslich flüchtete er 1942 über Österreich, Belgien und Frankreich in die Schweiz.

Zu diesem Zeitpunkt, kurz vor dem Grenzübertritt in die Schweiz, setzt der neue historische Roman von Lukas Hartmann ein. Der Berner Autor erzählt, wie Joseph Schmidt völlig entkräftet in Zürich ankommt, in das Internierungslager Girenbad bei Hinwil ZH geschickt wird und dort wegen schlechter medizinischer Versorgung im Alter von nur 38 Jahren an Herzversagen stirbt. Alles läuft auf dieses deprimierende Ende hinaus.