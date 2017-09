Ein himmlisches Vergnügen

Ihre Augen beginnen zu leuchten, wenn sie über ihr Geschöpf spricht. Andere reden mit der gleichen Wärme und Belustigung vielleicht in dieser Art von ihren Enkeln, die gerade ihre ersten unbeholfenen Schritte in die Welt hinaus wagen. Und vielleicht ist es genau diese Tollpatschigkeit, die Eveline Haslers Engel – ja, Engel, nicht Enkel – so sympathisch macht.

«Er heisst Eleusius, Eleusi nennt er sich meistens. Er ist noch nicht geläutert, so sagt man das wohl in der Fachsprache. Darum macht er auch so viele Dummheiten, oder besser gesagt, es passieren ihm Missgeschicke. Einfach, weil er mit seinen Fähigkeiten, seinen himmlischen Kräften, noch nicht richtig umzugehen weiss.»

Buch wie eine Tasse Kaffee

Eine leichte Lektüre? «Man kann sich dieses Buch einverleiben wie eine gute Tasse Kaffee.» Die Autorin lacht. «Und erst das Schreiben. Das macht mir Spass! Es sprudelt nur so aus mir heraus, ganz anders, als wenn ich sonst schreibe. Da passiert sonst alles im Kopf.»

Eveline Hasler recherchiert für ihre Bücher im Schnitt drei Jahre, bevor sie sich ans eigentliche Schreiben macht. Denn für gewöhnlich liegen ihren Romanen historische Figuren und Fakten zugrunde. «Bekannte Persönlichkeiten inspirierten mich natürlich auch für die Charaktere meiner Protagonisten rund um Eleusius», sagt sie. «Nur muss ich diese nicht benennen. Ich bin ganz frei, draufloszufabulieren, weil die Geschichte auf einer Metaebene spielt.»

Auch als Schauplätze hat sie Orte und Situationen gewählt, die ihr vertraut und lieb sind oder ihr als prägender Eindruck in ­Erinnerung geblieben sind, und hat sie der Handlung und den ­fantasierten Gegebenheiten angepasst. «Nur den Himmel, das Paradies, musste ich mir selber ausmalen.» Dabei hatte sie das Bild des «Paradiesgärtchens», das Fra Angelico im 14. Jahrhundert in seiner Klosterzelle malte, vor Augen.

Auf diesem sieht man die Neuzugezogenen vergnüglich mit den Engeln im Grünen tanzen. Von harten Kirchenbänken und Gesangbüchern keine Spur. «Michael Sowa hat bei der Gestaltung des Buchcovers genau diese Vorstellung übernommen, ohne dass ich etwas dazu gesagt hätte. In tollem Frühlingsgrün.»

Paradies vor der Haustüre

Dabei muss Eveline Hasler das Paradies gar nicht in Florenz suchen. Es liegt direkt vor ihr. Der Ausblick von der Terrasse ihres Wohnortes im Tessin zeigt blauen Himmel über den weichen, pelzig bewaldeten Hügelrücken des gegenüberliegenden Ufers, im Blickfeld wachsen Palmen, und die Feigen im Garten sind auch gerade reif. Ein Boot zieht einen scharfen Schnitt in die spiegelglatte Wasserfläche des Sees, und die alltägliche Betriebsamkeit ist weit weg. An die Hölle denkt hier niemand. Oder doch?

«Natürlich braucht es eine weitere Ebene», eine Geschichte lebt ja von der Spannung. Eveline Hasler stellt diese Ebene dem Paradies gegenüber. Es ist eine Etage für all jene, die den Himmel nicht verdient haben. «Meine Vorstellung dieser Ebene – ich nenne sie Hölle – ist eine sehr noble. Da wird am ewigen Feuer Wein kredenzt und Fleisch gebraten. Und damit die beiden Milieus in meiner Geschichte miteinander in Berührung kommen, schicke ich einen Spion in den Himmel.

Einen freiwilligen Höllenbewohner, der sich als 18-Jähriger nach einem Motorradunfall für diese Etage entschieden hatte, im Glauben, er finde dort eine spannendere Gesellschaft – und vor allem die schöneren Frauen.» Schnell ist dieser Gast aber ziemlich ernüchtert. Und er lässt sich gern in den Himmel versetzen.

Märchen für Erwachsene

Ist es also ein Märchen für Erwachsene? «Das kann man so sagen. Und irgendwie auch wieder nicht. Denn manche Dinge sind für mich doch sehr real.» Das himmlische Management etwa, das unter den oft engen Ideen der himmlischen Beamten leidet. «Da kommen mir immer die Meier, die Gutsvögte aus dem Mittelalter, in den Sinn, die versuchten, langsam die Herrschaft an sich zu reissen. Oder wenn diskutiert wird, ob gegen unbefugte Eindringlinge eine hohe Mauer ums Paradies zu bauen sei.» Hasler nimmt die Themen mitten aus dem Leben und wandelt sie spielerisch um. «Von Eleusius zu schreiben, ist wie das Malen.»

Einstand als Malerin

Ja, gemalt wird auch im Hause Hasler. Gerade ist Eveline Haslers dritte Ausstellung zu Ende gegangen. Sie malt schon lange. Doch bis vor kurzem hat sie nicht gewagt, ihre Aquarelle öffentlich zu zeigen, angefangen hat sie damit vor gut einem Jahr, in einer kleinen Galerie an ihrem Wohnort im Tessin. Eben erst, im August, wurden ihre Bilder auf der Oschwand im Emmental Seite an Seite mit denen Cuno Amiets sowie Hermann und Bruno Hesses ausgestellt. «Was mich sehr erstaunt – und natürlich auch gefreut hat – es wurden sogar ein paar gekauft. Von Menschen, die ich überhaupt nicht kenne.»

Dass dies die viel gelesene und preisgekrönte Autorin überrascht, ist berührend. Von «Anna Göldin. Letzte Hexe», dem erfolgreichen ersten historischen Roman, der im Jahr 1982 ihren Namen so richtig bekannt gemacht hat, sind schliesslich viele Auflagen verkauft worden, das Buch wurde in zwölf Sprachen übersetzt, und der Film von Gertrud Pinkus fand grosse Beachtung.

Denkt Eveline Hasler eigentlich bereits über einen neuen Roman nach? «Vielleicht muss es gar keinen nächsten mehr geben, und mein letzter, «Stürmische Jahre. Die Manns, die Riesers, die Schwarzenbachs», der 2015 herausgekommen ist, könnte der letzte gewesen sein.»

Glauben mag man dies nicht. Denn Eveline Haslers Erzählfreude ist so gross, die Neugier so deutlich spürbar, und nach Themen und interessanten Persönlichkeiten, denen noch nachgespürt werden könnte, muss nicht weit gesucht werden. «Vielleicht, wenn gerade etwas auf mich zukommt...» Man darf auf jeden Fall gespannt sein. (Berner Zeitung)