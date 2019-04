Ein Wassertrinker besingt den Schnaps

Kunst als Manöverzur Distanzierung

Umgekehrt gehören die neusachliche Kühle, etwa im «Lesebuch für Städtebewohner», und die sehr dezidierte Abwehr des Gefühls im Theater zu den Verhaltenslehren der Kälte, die sich Bert Brecht verordnet. Ihnen folgen auch die ohne grössere Rücksichten eingesetzten Distanzierungsmanöver, mit denen er sich die zahlreichen Liebesverhältnisse vom Leib, oder eher: vom Herzen, fernhält. Die kokette Warnung, «in mir habt ihr einen, auf den könnt ihr nicht bauen», war oft genug durchaus wörtlich gemeint.

Dank Parker kann man diese Techniken des Sich-Entziehens auch als Versuche lesen und verstehen, die eigene schwache Konstitution zu schützen. Der Biograf ist ein fairer Autor, deshalb zeichnet er die neben der Ehefrau Helene Weigel wichtigen Frauen in Brechts Leben, etwa die Kommunistin Margarete Steffin, die in Stalins Gulag umgekommene Carola Neher oder die selbstzerstörerische Ruth Berlau, als starke undunabhängige Persönlichkeiten– also als Gegenteil missbrauchter Opfer.

Die manische literarische Produktion dient immer wieder nicht nur der Selbstverständigung und Selbststilisierung, sondern auch der Stabilisierung eines so haltlosen wie in vieler Hinsicht labilen Künstlers. Nicht sehr originell, aber schlüssig zeigt Stephen Parker, dass sich Brechts Annäherung an den Kommunismus auch als Versuch einer Selbstdisziplinierung verstehen lässt.

Fehlende Überheblichkeit des Nachgeborenen

An Details wird sichtbar, wie politisch naiv Bertolt Brecht noch zu Beginn der Dreissigerjahre sein konnte. Wenige Monate vor der «Machtergreifung» der Nationalsozialisten investiert er sein gesamtes Vermögen in den Kauf eines Landhauses in Bayern – und verschwendet keinen Gedanken daran, dass die Emigration notwendig werden könnte. Gegenüber Brechts politischer Radikalisierung (samt der zumindest nach aussen loyalen Haltung gegenüber dem Regime Stalins) bleibt Parker nüchtern analytisch.

Auch wenn er sich über ideologische Frontbildungen wundert und etwa die für Brecht gefährlichen Intrigen der parteifrommen Apparatschiks im Moskauer Exil in ihrer ganzen Verbohrtheit zeichnet, kommt er ohne die sonst weit verbreitete Überheblichkeit des Nachgeborenen aus. Er versucht, das Verhalten Brechts aus der Zeit heraus zu erklären. Genau darin eröffnet er immer wieder, etwa beim Theaterstück «Galilei», aufregende Interpretationen der Werke.