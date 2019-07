Ein Roman wie ein Springsteen-Song

Das liest sich dann ein wenig wie die Strophe eines Countrysongs: «Er erinnerte bloss noch, dass er, als sie schliesslich in Tonopah ankamen, im Stage Stop Café bestellen durfte, was er wollte. Milchshakes waren sonst tabu, aber diesmal bestellte sie ihm einen und er bekam French Toast und Speck zu Mittag. Tränen über Tränen, während sie seine Sachen ausluden und in ein kleines Zimmer hinter der Küche in Grossmutters Haus brachten, Tränen, als sie im Senior Thrift Shop eine Matratze und ein Boxspringbett kauften, und noch mehr Tränen, als sie ihn in den Arm nahm und küsste und bei einer Grossmutter liess, die ab elf Uhr morgens ununterbrochen Coors Light mit Eis trank, bis sie abends um neun auf dem Sofa einschlief, die Kette rauchte, die nur Tiefkühlgerichte ass und die Angst vor Indianern, Schwarzen und Mexikanern hatte.»

Als Mexikaner verkleidet



Dieses zutiefst amerikanische Verlorenheitsgefühl zieht sich wie ein roter Faden durch Vlautins Romane und Songs und macht seine Figuren zu Archetypen weit jenseits der Tagespolitik. Wie Horace Hopper. Seine Mutter ist eine verarmte Weisse, sein Vater ein Paiute, Angehöriger eines Ureinwohnerstamms aus Arizona, den die Nachbarstämme abfällig «Schlangenvolk» oder «Fliegenlarven-Fresser» nannten.

«Ein feiner Typ» spielt in Horaces 21. Lebensjahr. Zu Beginn des Romans arbeitet er noch in Nevada auf der Ranch von Eldon Reese und seiner Frau, die ihn als Pflegeeltern zu sich holten und ihm eigentlich ihr karges Anwesen vermachen wollen. Horace hat andere Pläne. Preisboxer will er werden, Weltmeister. Und weil es in diesem Sport keine Indianer gibt, denen er nacheifern könnte, er aber mit seinen pechschwarzen Haaren und der bronzefarbenen Haut auch als Mexikaner durchgehen könnte, zieht er als «Hector Hidalgo» nach Tucson, Arizona. Er zieht sich wie ein Mexikaner an, zwingt sich, scharfes mexikanisches Essen zu essen, und nimmt sich einen mexikanischen Trainer, den er von seinem Lohn für einen Job in einer Reifenwerkstatt bezahlt.

Es läuft dann gar nicht so schlecht. Horace gewinnt einige jener berüchtigten Vorkämpfe, in denen die zweite und dritte Riege des Boxgeschäfts verheizt wird. Mit grossem Gespür für die Tristesse der amerikanische Provinz, die in Filmen oft so romantisch wirkt, beschreibt Vlautin die Mehrzweckhallen in Arizona, in denen es nach Reinigungsmittel und Fast Food riecht, ebenso präzise wie zu Beginn des Romans die Schafweiden im Gebirge Nevadas.

Vlautins Romane sind viel zu zeitlos, um als Kommentare auf irgendeine politische Gegenwart herhalten zu können.

Horace gewinnt sogar eine regionale Meisterschaft. Sein Kampfstil allerdings ist Tragik und Metapher zugleich. Er kann nämlich einstecken wie nur wenige. Das muss er auch, um seine Gegner so zu ermüden, bis er die Lücken findet, durch die er mit seinen harten, zerstörerischen Schlägen den K. o. erzwingen kann. Als Aussenseiter hätte er bei den Ringrichtern nach Punkten keine Chance. Ein paar Hundert Dollar bekommt er dann, oder auch mal ein paar Tausend. Hungerpreisgelder. Und die Siege fordern Tribut. Gebrochene Rippen und Nasen, Leib- und Kopfschmerzen.