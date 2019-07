Ein Loser hält die Lauscher mega offen

Der Maler und Bildhauer Alberto Giacometti ging nach einem Unfall eine Zeitlang auf Krücken. Isolde Schaad setzt das Hinken ins Präsens in der Titelgeschichte ihres neuen Erzählbandes «Giacometti hinkt». Ein junger Student der Kunstgeschichte will eine Seminararbeit über den Künstler schreiben, Luis Krattiger heisst er, «ein Loser von Geburt an». Aber Verlierer sind ja literarisch dankbare Figuren, und die Autorin nähert sich ihm an bis zur sprachlichen Imitation dessen, was sie für Jugendslang hält (welche Jugend welcher Zeit, ist hier allerdings die Frage).