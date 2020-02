Ein Dichter, dem auf Erden nicht zu helfen war

«Nach Jahren in der Hölle bin ich bereit, in die Klinik einzutreten», schreibt Francis Giauque. Der 24-Jährige ist der ehemalige Freund von Emilienne Farny, im Herbst 1958 hatte sie die Beziehung beendet. Und der Dichter aus dem Berner Jura, der aus einfachen ländlichen Verhältnissen stammt und der mit «Parler seul» debütiert hat, macht der ehemaligen Geliebten auf drastische Weise die unterschiedlichen Perspektiven in ihrer beider Leben klar: «Denk dran, dass ich in den kommenden Sommermonaten, wenn du deine Kurse schwänzst und am Strand liegst, vermutlich zwischen vier Wänden eingeschlossen bin und dem Elektroschock unterworfen werde. Sollte ich nicht mehr zurückkommen, erinnere dich ab und zu an Giauque, den Paria.»

Der Ausgestossene also: Man hat das Schicksal von Francis Giauque – geschlagen mit einer Hautkrankheit, die für ihn sein Aussenseitertum im eigenen Körper festschrieb – auch mit dem einer «schwarzen Sonne» verglichen: Kaum habe sie in den Tag zu strahlen begonnen, habe sie sich in der Nacht verbrannt. Der junge Mann, der sich der bürgerlichen Welt radikal verweigerte, setzte seinem Leben einige Jahre später, im Mai 1965, im Neuenburgersee ein Ende, gerade mal 31-jährig.

Das Trauma des Liebesverlusts



Neun Monate vorher war seine geliebte Mutter überraschend gestorben – sie, die ihn in den Jahren zuvor mehrmals davon abhalten konnte, sich umzubringen. Giauques ehemalige Geliebte Emilienne Farny (1938–2014) machte derweil als Künstlerin Karriere und sollte später zu den bekannten Vertretern der Schweizer Pop-Art gehören.

Das schmale Gesamtwerk von Francis Giauque, hauptsächlich Lyrik und einige Prosatexte, ist in der Deutschschweiz ein Geheimtipp geblieben; bis auf zwei Gedichte wurde bisher nichts übersetzt. In der Romandie wird Giauque hingegen als eine der wichtigsten poetischen Stimmen der Westschweiz anerkannt. Über fünfzig Jahre nach seinem Tod entdeckt ihn dort eine junge Generation neu als «poète borderline» – etwa im lyrischen Drama «Soleil noir: Opéra pour un homme seul» vom Duo du Zoo mit Texten von Giauque.

Der Publizist Charles Linsmayer will den Dichter jetzt auch bei uns bekannt machen. Als Linsmayer die 2005 erschienene französische Gesamtausgabe in einem Band las, war er von der literarischen Kraft der Bildwelt Giauques fasziniert. Ein starker Antrieb sei eine unverkennbare Wut auf die Machenschaften der Ärzte in Anstalten und Kliniken gewesen.