Ein Buch für alle, die gern im Schnee versinken

Der Schriftsteller ist der Schweizer Hansjörg Schertenleib. Geboren 1957 in Zürich, aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, gehänselt wegen seiner Brille. Als Kind Mitglied einer Bubenbande, später Einzelgänger. Ausbildung zum Schriftsetzer, bis er Schriftsteller werden will. Er wird von Urs Widmer und Renate Nagel ermuntert. Er veröffentlicht Erzählungen, Gedichte, Romane und Theaterstücke. Als Hausautor am Theater Basel schreibt er die Bühnenfassung von Fritz Zorns Kultbuch «Mars»; es inszeniert der wunderbar zornige Johann Kresnik. Er verdichtet auch Hermann Burgers «Schilten» für das Theater; es inszeniert der wunderbar sanfte Jossi Wieler. Bei der Uraufführung im Kannenfeldpark ist es Februar und schneit.

1996 wandert Schertenleib für viele Jahre nach Irland aus. Es regnet, «pissing rain». Er zügelt weiter nach Maine. Es schneit, der Blizzard tobt. Mit seiner Frau hat er auf Spruce Head Island ein Cottage, 57 Quadratmeter klein, mit Blick auf den offenen Atlantik. Von all dem berichtet er jetzt. Der Schriftsteller als junger und als älterer Mann: Muss man das wissen?

«Kiefern sind die besten Übersetzer des Windes»



Gegen Ende seines neuen Buchs stapft er auf Schneeschuhen durch das tiefe Weiss. Schnee sei stiller Beifall für die Erde, meinte sein Kollege Markus Werner einmal. Wie eindrücklich formuliert. Der Mann in Maine wandert weiter. Er besteigt auf einer Kiefer seinen Ausguck oben: «Kiefern sind die besten Übersetzer des Windes.» Es sind schöne Sätze, sie fallen selten; wie vereinzelte Flocken.

Das Buch ist ein Gang in die Stille. Der Anfang wirkt leicht manieriert, unmotiviert der Wechsel zwischen Ich und Er. Ausgangspunkt ist Henry David Thoreaus «Walden», der Aussteiger-Klassiker von 1854. Thoreau ist derzeit wieder angesagt. Schertenleib überstrapaziert die Zivilisationskritik nicht. In Schwenks zwischen Zürich, Irland und Maine wechselnd, konzentriert er sich im wesentlichen auf die Natur.

Zwar schildert er, wie ihm die Polizei bei einer AJZ-Demo in Zürich den Arm brach. Zwar kritisiert er die politische und künstlerische Indifferenz am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, wo er lehrte. Was er anpeilt, ist aber keine Gesellschaftskritik. Es ist vielmehr ein Geisteszustand: «Er liebt den Zustand, in den er sich schreibend versetzt: auf schläfrige Weise konzentriert, der Welt enthoben.» Es ist dies der Zustand einer Katze. Es ist auch der halb abwesende Zustand, in dem sich seine Mutter befand, lesend am Küchentisch. Es ist der Zustand, in den sein Onkel Leopold versunken war, werkelnd im Schuppen. Zwischen Handwerk, Lesen und Schreiben existiert eine geistige Ähnlichkeit.