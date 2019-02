Die Ichperspektive hat inzwischen im Roman der personalen Platz gemacht, die Distanz zum Erlebten wird auch erzähltechnisch nachvollzogen. Den ganzen Roman hindurch hat uns Julian Barnes beides spüren lassen, den Überschwang der Jugend – Hass auf die Erwachsenenwelt ist ein starkes Motiv für den, der bald vorzeitig erwachsen werden muss – und die Resignation des Alters. Immer wieder schiebt er Reflexionen allgemeiner Art in die Erzählstrecke ein, spricht das Lesepublikum direkt an – schon mit dem ersten Satz in Frageform –, bezieht es in seine Überlegungen ein. Sogar in die Erzählung selbst.

Muldenbewohner wollen wir nicht sein, das nicht. Lieber gross lieben und gross leiden.

Julian Barnes ist natürlich ein Könner, in Gertraude Krueger hat er erneut eine kongeniale Übersetzerin an seiner Seite. «Die einzige Geschichte» ist sein dreizehnter Roman, viele frühere gehören zum unvergänglichen Schatz der Gegenwartsliteratur, «Das Ende einer Geschichte» gewann den Booker-Preis, und der in diesem Jahr voraussichtlich zweimal vergebene Nobelpreis träfe mit ihm auch keinen Falschen. Julian Barnes ist aber auch Engländer, und daher stellt er seine Meisterschaft nicht aus. Er praktiziert literarisches Understatement.

Dass er einen komplexen Erzähler erschafft, gehört dabei noch zu den leichteren Übungen; komplexe Erzähler erfassen die Komplexität des Lebens eben am besten, und dass Paul Glück und Katastrophe der Liebe zugleich erlebt und gleichmütig betrachtet, gibt dem Erleben eine dritte Dimension, die flachen Autoren gar nicht zugänglich ist.

Die Leserschaft arbeitet mit

Eine Vorstufe ihrer Liebe identifiziert Paul als «Komplizenschaft»: Er und Susan gegen die spiessige Umwelt, eine Komplizenschaft, «durch die ich ein bisschen mehr ich selbst wurde und sie ein bisschen mehr sie selbst». Zu den subtilen Kunstmitteln von Julian Barnes gehört nun, wie er seine Leser zu Komplizen macht, wie er einen Raum der Lektüre schafft, indem sie an der Bedeutung des gelesenen gewissermassen mitarbeiten. Dazu gehört ein Netz von Motiven, die anfangs angeschlagen werden und später wiederkehren, oft in verändertem Modus – wie wenn in der Musik ein Thema erst in Dur, später in Moll erscheint.

Da ist die Szene, wo Susan in einem geblümten Kleid auf ein ebenfalls geblümtes Sofa sinkt und in gespielter Panik sagt: «Schau, ich verschwinde.» Später wird sie wirklich verschwinden, nämlich als die Person, die sie war und geliebt wurde. Dass Susan, noch in der Kennenlernphase, Alkohol verabscheut – «weil er die Menschen verändert» – liest man, wenn man in der Geschichte fortschreitet, als Menetekel, denn genau das wird ihr widerfahren.