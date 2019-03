Diese Kinderbücher machen glücklich

«Oh, wie schön ist Panama!» Erinnern Sie sich? Die Sehnsuchtsgeschichte von Janosch, die 1979 den Deutschen Jugendbuchpreis in der Kategorie Bilderbuch erhielt, wurde zu einem kultigen Liebesgeschenk der Achtzigerjahre-Jugend: Rund ein Jahrzehnt nach seinem Erscheinen lasen die Teenies das Büchlein mit neu erwachtem Gefühlsüberschwang. Ist diese, sagen wir mal: gereifte Rührung nicht überhaupt ein typisches Phänomen, wenn man in seine ganz frühen Lektüreerfahrungen abtaucht – in die Bände, die man sich einst zig Mal vorlesen lies?