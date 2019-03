Vom Dreckskerl zum Helden

Da er sonst nichts hat, bedient er sich seiner Fäuste – was er in den Strassenkämpfen Mexikos gelernt hat, hilft auch gegen die «Mackerfacker» diesseits des Rio Bravo. Er kann austeilen, aber auch einstecken; als ihn eine Übermacht windelweich prügelt, was er stoisch aushält, wird er gefilmt, das Video, auf Social Media hochgeladen, setzt eine Kettenreaktion in Gang. Liborio wird als Sparringspartner – oder vielmehr: Prügelknabe – einer illegalen Boxschule engagiert, bekommt später selbst ein reguläres Boxtraining. Eine Reporterin macht ihn zum Helden einer rührigen Einwandererstory. Am Schluss landet er in einem Heim für obdachlose Kinder, wo er über Spenden eine kleine Bibliothek einrichtet.

Vom «Drecksmex» zum Helden und Gutmenschen – was für eine Entwicklung! Das Märchenhafte der Story ist unverkennbar, aber auch von der Autorin ganz offen inszeniert: Liborio muss wie ein Märchenheld Prüfungen bestehen: Er muss gegen überlegene Kräfte antreten, kann auf Wunderwaffen bauen (sein Punch schickt manchen Gegner direkt ins Krankenhaus) und auf Helferfiguren, vom Heimbetreiber «Mister Abacuc» über die Reporterin «Dabbelju» bis zum Chef der «Book», einer Seele von Mensch und Liborios geistigem Erzieher, auch wenn er ihn regelmässig zusammenstaucht – mit einer unendlichen Liste von Schimpfnamen, von «finstere Filzlaus» über «analphaviehischer Strunz» bis zu «tellurischer Witzwichser».

Die wichtigste Helferfigur ist aber Aireen, die «Chica» aus dem Haus gegenüber, «barbarisch schön», die er, seit er sie das erste Mal gesehen hat («Sie hatte mir die Netzhaut zerkratzt»), erst heimlich, dann offen verehrt und die ihn, seit er sich einmal für sie geprügelt hat, freundlich protegiert. Nicht mehr, zu seinem Leidwesen.

Feindselige Zeit

Das inszeniert Märchenhafte von Liborios Bildungs- und Integrationsgeschichte macht deutlich, wie aussergewöhnlich das Gelingen ist, wie wahrscheinlicher das Scheitern. Auch die dezent gesetzten biblischen Anspielungen (Liborio liegt einmal «wie gekreuzigt» am Boden, es gibt die Szene einer liebevollen Fusswaschung) zeigen, wie bewusst die Autorin ihre Mittel einsetzt. Sie hat ihren Roman vor der Wahl Trumps zum Präsidenten geschrieben, aber er ist heute, wo um «The Wall» gekämpft wird, als gehe es um das Überleben der USA, noch aktueller geworden.