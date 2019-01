Sein einziges Paar Schuhe (Adidas) geht aus dem Leim, das Auto ist reif für den Schrottplatz, die Bruchbude kurz vor der Zwangsversteigerung. In dieser Lage ist das Schreiben eine Qual. Allerdings: «Schlimmer als schreiben war nur: nicht schreiben.»

Da erhält Kehlmann über einen alten Freund das Angebot, die Autobiografie Siegfried Heidls zu schreiben, eines Betrügers, der australische Banken um 700 Millionen Dollar geprellt hat. Es ist der höchste Schaden in der Geschichte des Landes. Der Prozess steht kurz bevor, das Buch muss ein Schnellschuss und ein Bestseller werden.

Der werdende Autor ziert sich erst noch ein bisschen wegen ­seiner «literarischen Reputation», aber dann willigt er ein. 10'000 Dollar Honorar bedeuten: Er kann Schulden bezahlen, Babyausstattung kaufen, den Roman fertig schreiben.

Eine harte Nuss

Heidl stellt sich indes als überaus harte Nuss für einen Ghostwriter heraus, einige hat er bereits verschlissen. Er ist ein Schwafler und Mystifikateur, der den Kern seiner kriminellen Geschäfte im Dunkeln lässt und sich stattdessen in endlosen Andeutungen verliert über geheimnisvolle Affären, in die Geheimdienste und Militärs verschiedener Staaten verwickelt seien. Er verfüge über «gefährliches Wissen», weshalb er sich permanent bedroht fühlt.

Fragt Kehlmann nach Details, weicht Heidl aus oder antwortet mit Gegenfragen, überhaupt «schien jede neue Geschichte die vorangegangene ebenso zu bestätigen wie zu widerlegen, bevor sie durch eine dritte ersetzt wurde». Heidl sabotiert das Buch systematisch und versucht überdies seinen jungen Biografen moralisch umzudrehen: Die Welt sei böse und müsse betrogen werden.

Es ist zum Verzweifeln. Die Zeit läuft ab, der Verleger macht Druck. Kehlmann weiss sich schliesslich nicht anders zu helfen, als die Lücken im Stoff durch Erfindung zu füllen. Ist das Betrug? Heidl jedenfalls nimmt die «Anekdoten» aus seiner Jugend – wie er den Beatles begegnete und John Lennon die Songzeile von der «Hard Day’s Night» eingab – begeistert auf und erzählt sie in Interviews weiter.

Passt die Geschichte nicht wunderbar in unsere Gegenwart? In der der mächtigste Mann der Erde «alternative Fakten» erfindet, wenn die tatsächlichen ihm nicht passen? In der ein Überfall auf einen Politiker schneller instrumentalisiert wird, als er aufgeklärt werden kann? In der fiktive Zitate zur intellektuellen Staatsaffäre geraten? Ja, sie passt, und deshalb erzählt der australische Schriftsteller Richard Flanagan sie uns auch heute. Er hat sie aber auch wirklich erlebt, und das ist fast 30 Jahre her.

Flanagan selbst war der Noch-nicht-Autor, der zum Ghostwriter eines Grossbetrügers wurde. John Friedrich hiess dieser Mann, eigentlich ein Deutscher namens Johann Friedrich Hohenberger, der sich in Australien eine neue Existenz aufbaute und Millionenkredite zum Aufbau einer ­Sicherheits- und Rettungsfirma ergaunerte, die schliesslich besser ausgerüstet war als manche Regierung – mit einer Helikopterflotte, Schiffen und sogar einem U-Boot.

Auch Flanagan bekam wenig Schreibzeit, auch sein Stichwortgeber hüllte sich in Nebel und Ausflüchte. Nach drei Wochen erschoss sich Friedrich. Der Ghostwriter schrieb das Buch zu Ende, es erschien 1991 unter dem Titel «Codename Iago». In gewissem Sinne war die falsche Autobiografie Flanagans erster Roman. Die, die folgten, machten ihn zum bedeutendsten Autor Australiens, zum Bookerpreisträger – mit «Der schmale Pfad ins Hinterland» – und, wenn sich die Schwedische Akademie mal wieder regeneriert, zum valablen Nobelpreis-Anwärter.

Eitelkeit macht blind

Warum kommt er nun in «Der Erzähler» auf die alte ­Geschichte zurück? Weil ihm Friedrich, der zu Siegfried Heidl geworden ist, als emblematische Figur für unsere Zeit erscheint. In ihm entdeckt er Züge, deren Bedeutung ihm erst heute aufgegangen ist.