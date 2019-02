Vielleicht hat es des Abstands zweier Generationen bedurft, um über den Diktator mit jener kühlen Nüchternheit zu schreiben, die Volker Ullrichs nach achtjähriger Arbeit nun vollständig vorliegende zweibändige Biografie so eindrucksvoll durchhält.

Wille zum Krieg

Ullrichs Darstellung bleibt dicht an ihrem Protagonisten, dessen Wille zum Krieg und Entscheidung zum Losschlagen im Sommer 1939 den Auftakt des Bandes bilden. In den Monaten nach seinem 50. Geburtstag befand sich Hitler bei den Deutschen auf einem ersten Höhepunkt seines Ansehens; das vor allem deshalb, weil er das Reich ohne Krieg und Blutvergiessen wieder «gross» gemacht hatte.

Daraus – und wohl mehr noch aus der im kollektiven Gedächtnis präsenten Erinnerung an die Katastrophe des Ersten Weltkriegs – erklärt sich, dass am 1. September 1939 von Begeisterung keine Rede sein konnte, als Hitler vor dem eilends zusammengetrommelten Reichstag verkündete: «Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen! Und von jetzt an wird Bombe mit Bombe vergolten.»

Das war nicht nur verlogen, sondern auch faktisch falsch. Hitler, sichtlich erschöpft nach dem tage- und nächtelangen diplomatischen Tauziehen, das die Spuren seiner alleinigen Verantwortung zu verwischen suchte, vertat sich um eine Stunde.

Gemäss seiner Weisung vom Vortag hatte der deutsche Überfall auf Polen um 4.45 Uhr begonnen: nach von der SS inszenierten «Grenzzwischenfällen», unter anderem am Sender Gleiwitz. Und schon im Morgengrauen legte die Luftwaffe die Kleinstadt Wielu? in Schutt und Asche.

Ullrich folgt dem «Führer», der sich danach kaum noch in Berlin, jedoch fast 400 Tage auf dem Obersalzberg und ansonsten in seinen wechselnden Hauptquartieren aufhielt, von einem Kriegsschauplatz zum nächsten.

Dies nicht im Sinne einer auf die Schlachtenverläufe fixierten Militärgeschichte – obwohl es auch an eindringlichen Schilderungen etwa der Situation in Stalingrad oder im «Kursker Bogen» nicht mangelt –, sondern mit klarem Blick für die rassistische Vernichtungswut, die Hitlers Ostkrieg von Anfang an charakterisierte. Und er lässt keinen Zweifel daran, wie fügsam sich die Wehrmachtgeneralität, nach einigen folgenlosen Protesten gegen die ersten Massenverbrechen der Einsatzgruppen bereits im «Polenfeldzug», im Ganzen dazu verhielt.