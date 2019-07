Die «Tricks» der Rechten

Im Zuge der Digitalisierung wird sie sich noch weiter verstärken, so viel ist gewiss. In der Geschichte gibt es bisher aber keine Belege, dass durch die Automatisierung die absolute Zahl der Arbeitsplätze zurückgeht. Vielmehr kam es bisher zu einer Verlagerung von der Industrie in den Dienstleistungssektor, wo neue Berufe entstanden. Es ist zu erwarten, dass diese Tendenz auch in den nächsten Jahrzehnten anhalten wird.

Dieser Ansicht war wohl auch Adorno: Er sprach in seinem Vortrag von einem «Gespenst der technologischen Arbeitslosigkeit», also etwas, das im Kopf entsteht. Gemeint war damit die Angst vor der Möglichkeit, nicht mehr gebraucht zu werden, «potenziell überflüssig» zu sein, wie es der Philosoph formulierte, sich als «potenzieller Arbeitsloser» zu fühlen. Obwohl man nach wie vor eine Stelle und ein Einkommen hat.

«Salami-Methode»

Die real empfundene, aber letztlich irrationale Angst vor einer Möglichkeit macht es den Rechtspopulisten leicht: Sie können die Angst für ihre Zwecke instrumentalisieren – und Hass im Namen von Überzeugungen und Ideologien schüren.

In der Bewirtschaftung von übertriebenen Ängsten sah Adorno denn auch die Gefahr der radikalen Rechten: Einige würden es nur zu gut verstehen, durch Propaganda «rationale Mittel und irrationale Zwecke» miteinander zu vermischen. Adorno erwähnt in seinem Vortrag neben der «Technik der plumpen Lüge» gleich mehrere «Tricks», mit denen Rechtspopulisten dies gelingen kann. Indem sie sich etwa als «Garanten» für eine bessere Zukunft aufspielen und behaupten, sie hätten bereits grosse Erfolge vorzuweisen. Oder indem sie mit Kenntnissen protzen, die Autorität in Anspruch nehmen, selbst wenn sie einer Prüfung nicht standhalten.

Dennoch haben die vorgeschützten Kenntnisse bei ständiger Wiederholung die Macht, selbst wissenschaftliche Fakten in Zweifel zu ziehen. Adorno nennt dies die «Salami-Methode», weil mit ihr die Wahrheit Stück für Stück beschnitten wird. Ein Anwendungsversuch dieser Methode lässt sich gegenwärtig bei der Diskussion rund um den Klimawandel beobachten.

Am gefährlichsten werden Überzeugungen und die geschürten Ängste immer dann, wenn sie jeglichen Bezug zur Wirklichkeit verlieren – und sich durch eine Art Autosuggestion verselbstständigen, wie Adorno meint. Dieses Argument widerspricht der Annahme, es handle sich bei den radikalen Rechten um Positionen, mit denen gewisse konservative Werte verteidigt werden sollen. Anders Adorno, demzufolge es bei allen erwähnten Tricks letztlich nur um Erringung und stumpfe Ausübung von Macht geht. Was dies bedeutet, hat er selbst während der Hitlerzeit erlebt.