Die Schlummermutter der Lower East Side

Auf Linda Geisers frühe Er­folge im Berner Atelier-Theater folgten Engagements in Hamburg und Berlin. 1961 zog sie zu einem Liebsten nach New York, wo sie auch nach dem Ende der Beziehung blieb und sich durchschlug: Sie spielte On- und Off-Broadway, auf Tourneen und in Sidney Lumets Film «The Pawnbroker». Daneben malte sie und produzierte Schmuck, Spiegelrahmen, Schutzengel oder Patchwork-Kleider. Und sie fand eine billige Wohnung in einem rot ­gestrichenen Reihenhaus an der 5. Strasse der Lower East Side – damals noch ein ärmliches Einwandererquartier.

Auch als Model hat Linda Geiser in den 1950er-Jahren gearbeitet. Foto: Hanno Wohlfahrt

Sie schaute so gut zu dem ­reparaturbedürftigen vierstöckigen Gebäude, dass es ihr die ­betagten Besitzer 1977 günstig verkauften. «Als Landlady hatte ich es nicht leicht», erinnert sich Geiser: «Die strengen Mieterschutzgesetze benachteiligen die Eigentümer, und immer ging ­etwas kaputt.»

Vieles konnte John Durgin reparieren, der Barman im Erdgeschoss, der Linda Geisers Lebensgefährte wurde. Er kümmerte sich um Linda Geisers «Red House», als Franz Schnyder die Schauspielerin in die Schweiz holte für seine Gotthelf-Verfilmungen oder den Antikriegsfilm «Der 10. Mai». Bekannt wurde sie auch als Mutter der Kummerbuben oder als Madame Blanc in der populären Schweizer Fernsehserie «Lüthi und Blanc».

Aber die Bernerin, die immer noch astreine Mundart spricht, blieb auf dem Boden: «Eine Karriere kann man das nicht wirklich nennen, ich habe einfach so herumgespielt. Aber es war lustig.»

Zwischen den Kontinenten

Bescheiden ist sie auch in Bezug auf ihre Verdienste um das Swiss Institute in New York, das sie mitbegründet hat. Herausragend unter ihren vielen Talenten ist das für die Freundschaft – sei es mit dem Kulturattaché oder den Polizisten vom benachbarten Posten, mit Künstlerinnen und Künstlern ihres Alters oder mit jüngeren Generationen. «Linda ist einer der ehrlichsten und direktesten Menschen, die ich kenne», sagt etwa der Berner Rapper Greis.

Von Linda Geisers dichtem Beziehungsnetz profitierten auch die 250 Schweizer Kunstschaffenden aller Sparten, die sie 36 Jahre lang in ihrem New Yorker Haus betreute. «Manche waren sensible Seelen, andere stillten ihren grossen Lebenshunger», sagt sie dazu. «Aber mit allen ging es gut.»