Er hatte es nicht immer leicht im Leben, aber der Name, den er sich selbst gab, als er 1953 in den Kibbuz Chulda ging, war Programm: «Oz» bedeutet Kraft, Stärke. Im Jahr zuvor hatte sich seine Mutter das Leben genommen. Als Amos Klausner war er im Mai 1939 in Jerusalem geboren ­worden, ein halbes Jahr vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Es gab da schon europäische Juden in Palästina, aber noch keinen Staat Israel.