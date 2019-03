Der Autor

Wolfgang Bortlik, geboren 1952 in München, kam mit seiner Familie als 13-Jähriger in die tiefe Schweizer Provinz: in das obere Wynental im Aargau. Er studierte, ohne Abschluss, Geschichte, Soziologie und Publizistik an den Universitäten Zürich und München. Danach arbeitete er im sogenannten Zwischenbuchhandel. In den 1980ern gehörte er zu den führenden Figuren in der Aarauer Underground-Kulturszene. Er war Sänger und Schlagzeuger bei verschiedenen Bands, darunter die Kult-Punk-Combo Bermuda Idiots, gab die anarchistische Zeitschrift «Alpenzeiger» heraus und betrieb die Buchhandlung und Galerie Zum Goldenen Kalb. 1981 war er Mitgründer des Zürcher Verlags Edition Moderne, dessen literarisches Programm er verantwortete; heute gibt der Verlag ausschliesslich Comics heraus. Bortlik schrieb nicht nur für den «Alpenzeiger», sondern im Lauf der Jahre auch für zahlreiche weitere Medien vom Comic-Magazin «Strapazin» bis zu «20 Minuten». Für die «NZZ am Sonntag» schrieb er während mehrerer Jahre wöchentlich ein Sportgedicht. 1998 veröffentlichte er seinen ersten Roman «Wurst & Spiele» (Nautilus, Hamburg). Nicht nur da war Fussball ein nicht unwichtiges Thema. Dieser Sportart widmete Bortlik mehrere Publikationen, darunter der Gedichtband «Am Ball ist immer der Erste» (Limmat-Verlag, Zürich 2006) und das Sachbuch «Hopp Schwiiz. Fussball in der Schweiz oder die Kunst der ehrenvollen Niederlage» (Kiepenheuer & Witsch, Köln 2008). «Uferschnee» ist sein achter Roman; er wurde vom Basler Literaturkredit gefördert. 1993 war Bortlik von Aarau nach Basel gezogen, wo er vor allem als Hausmann, Autor und Fussballtrainer tätig war. Heute lebt er in Riehen.

Wolfgang Bortlik: «Uferschnee». Gmeiner, Messkirch 2019. 251 S., ca. 20 Fr.

Lesungen: 21.3., Paranoia City, Zürich; 4.4., Garage, Aarau; 9.5., Kellertheater, Riehen