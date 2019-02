Mit «The Power of the Dog» (2005; Deutsch «Tage der Toten», 2010) erregte Winslow Aufsehen. Ein Thriller, wie man ihn bisher noch nie gelesen hatte. Schonungslos sezierte er die Funktionsweise der Drogenkartelle in Mexiko, den aussichtslosen Kampf amerikanischer Agenten. Ein Buch voller Brutalität, die einem den Atem stocken lässt. Beinhart. Hochspannend. Gleichzeitig voller Menschlichkeit. Zehn Jahre danach legte Winslow mit «The Cartel» (2015; Deutsch «Das Kartell», 2015) nicht minder furios nach.

Mit «Jahre des Jägers» ist die Geschichte des amerikanischen Drogenfahnders Art Keller in der deutschen Ausgabe nun auf insgesamt über 2500 Seiten gewachsen. Und alles ist eingehend recherchiert und packend erzählt. Man liest Seite für Seite gebannt, möchte das Buch gar nicht aus der Hand legen.

Winslows Held Art Keller ist desillusioniert. Nach Jahrzehnten des Kriegs gegen die Drogen, der Milliarden verschlang, gibt es mehr Drogen und Drogentote in den USA als je zuvor. «Du stehst mit dem Besen am Rio Grande», denkt Keller, «versuchst, die Heroinflut aufzuhalten, während Milliardäre Jobs ins Ausland auslagern, Fabriken schliessen, Hoffnungen und Träume zerschlagen, Schmerz verursachen.» Bei den Ursachen, welche die Menschen in die Drogen treiben, müsste man ansetzen.

Als ihm das Amt des Chefs der US-Drogenbehörde DEA angeboten wird, sieht er eine Chance, vielleicht doch noch etwas verändern zu können. Keller will versuchen, die Drogengeldflüsse zu stoppen. Doch es ist ausgerechnet der Schwiegersohn des neuen US-Präsidenten, der unschwer als Trump zu erkennen ist, der ein marodes Immobilienprojekt mit 300 Millionen Dollar Drogengeld aus Mexiko rettet. Der Einfluss der Kartelle reicht bis ins Weisse Haus. Daneben verwebt Winslow geschickt eine ganze Reihe von Handlungssträngen, nimmt die Leser mit zu den Kartellen in Mexiko, in mittelamerikanische Slums, in Gefängnisse, in die New Yorker Drogenszene.

Wie der Originaltitel sagt, handelt das Buch von Grenzen. Von der Grenze, an welcher der Präsident eine Mauer bauen will. Von Grenzen zwischen Gesellschaftsschichten. Und von emotionalen und moralischen Grenzen. «Jahre des Jägers» ist ein sensationeller Roman. Und höchstwahrscheinlich schon der Krimi des Jahres.

Die Wertung