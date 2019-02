Die ersten 100 Seiten schildern, wie sich der Sohn einer halb autistischen Mutter in die Welt der harten Fakten flüchtet. Die Kindheit in einem Kaff in Indiana gewinnt durch Yanagiharas journalistischen Blick auf Natur und Menschen fesselnde Anschaulichkeit. Auch das Ringen des ehrgeizigen Studenten, die Rivalitäten auf dem Campus, die Hölle des Misserfolgs haben Wiedererkennungswert.

Sich unsterblich essen

Auf den nächsten 250 Seiten verwandelt sich das Psychogramm in eine eher naive Abenteuergeschichte, gespickt mit Spannungstriggern und wissenschaftshistorischen Seitenblicken. Perina fliegt mit einem Anthropologen auf ein Inselchen im Pazifik. Das Volk, dem sie auf die Spur kommen, füttert seine Ü-Sechziger mit einer raren Schildkrötensorte. Perina nimmt einige Stammesmitglieder und Schildkrötenteile mit in die USA, ins Labor: Es zeigt sich, dass der Verzehr der Schildkröte die Telomerasebildung beeinflusst, das Altern ausbremst. Dass die entwurzelten Eingeborenen im Labor dahinsiechen, interessiert in den Siebzigern dagegen wenig, stellt der Herausgeber fest.

Überhaupt werden Perinas Memoiren durch Anhang, Glossar, Karten und Fussnoten des fiktiven Herausgebers beglaubigt, der von der Sprache des Stamms bis zu den Publikationen Perinas alles haarklein dokumentiert und kommentiert. Diese Ausführlichkeit ist zwar ob ihrer Kreativität beeindruckend, aber überflüssig; von hohem literarischen Anspruch scheint das ganze pseudo-postmoderne Faction-Pastiche weit entfernt.

20 Kinder im Haus

Die pädophilen Verbrechen Perinas wiederum kommen, abgesehen vom «Vorwort», erstmals auf Seite 342 zur Sprache. Später erfahren wir einiges übers Gewusel im Haus des Forschers, in dem zeitweise über 20 Kinder lebten. Das Finale enthält ein Geständnis der «liebevollen» Vergewaltigungen. Doch die angestrengte Engführung des klugen, kalten Kindes aus Indiana und des erfolgsversessenen, postkolonialen Unsterblichkeitsforschers mit dem Täter Perina-Gajdusek scheitert. Bleibt der Sensationswert.

Hanya Yanagihara vermag den Leser an Spannungsfäden durch den Text zu ziehen. Aber sie versucht zu viel und viel zu Unterschiedliches, sodass ihr das Buch auseinanderfliegt. Am besten liest man es als aufwendige Vorstudie zu ihrem Opus Magnum. «Ein wenig Leben» katapultierte die Autorin 2015 international ins Rampenlicht. Auf knapp 1000 Seiten wird da die krasse Geschichte eines jungen, schwulen Mannes ausgebreitet, der am Missbrauch zerbricht, den er als Kind erlitt.

Hanya Yanagihara: Das Volk der Bäume. Roman. Aus dem Englischen von Stephan Kleiner. Hanser, Berlin 2019. 478 S., ca. 36 Fr.