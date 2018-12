Es gab einmal eine Zeit, als die Menschen sich mittags hinlegten. Die Stunden zwischen zwölf und zwei waren heilig. Nach dem Essen ruhte der Mensch, denn er war ja zeitig aufgestanden – vor allem im Dorf, als es dort noch Bauern gab, die in aller Herrgottsfrühe ihre Kühe melken mussten. Von so einem Dorf und vom Verschwinden nicht nur der Ruhezeiten erzählt Dörte Hansen in ihrem zweiten Roman «Mittagsstunde».