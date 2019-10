Das Breitmüülnashooru im Berner Land

Begegnet man dem 46-jährigen Walliser in Biel, wo er wohnt und am Literaturinstitut unterrichtet, fällt einem nichts Besonderes auf. Im Gespräch dann der Blick: ruhig, sehr aufmerksam. Die Unauffälligkeit und das Auge des Beobachters sind Attribute des Lyrikers, der inkognito seine Umgebung scannt, um sie später in präziser Verdichtung zu beschreiben.

Der Sprachseismograf

Vor allem aber ist Hermann ein guter Zuhörer und Sprachseismograf. So gibt er etwa populärphilosophische Gemeinplätze über das Leben in einem Gedicht wieder, das nur auf den ersten Blick Nonsens à la Jandl ist. Bei wiederholtem Lesen erkennt man im Drehen und Wenden von Dingen, die wir Menschen nicht ändern können, Schicksalsergebenheit:

ds la?bu isch halt a?soo das isch da?r punkt

da?r punkt isch a?soo la?bu das isch da?r halt

da?r halt isch punkt a?soo das isch ds la?bu (…)

Nicht alle Mundarttexte im seltsamerweise hochdeutsch betitelten Sammelband «Eine Kuh namens Manhattan» sind so leicht verständlich. Deshalb hat Rolf Hermann manche von ihnen zusammen mit der Theaterfrau Ursina Greuel übersetzt.

«Ich stelle mir die Lektu?re als Pendel­bewegung vor», meint er, «vom Walliserdeutschen zum Hochdeutschen und wieder zuru?ck – oder umgekehrt, aber nicht stumm lesend, sondern laut.» Der Selbstversuch zeigt: Mit etwas Übung kann man Walliser Dialekt lesen und sogar aus­sprechen.

Dabei machen Wörter wie «Breitmu?u?lnashooru» oder «Zebunägil» besonders Spass. Spricht man ganze Sätze aus, spürt man richtiggehend, wie «di Bru?sutabla?ttu schprudlut». Wie langweilig wirkt dagegen die Hochsprache.

Anregend wirken auch die Wechselbäder der Stimmungen, in die man beim Lautlesen eintaucht. Sie reichen von tiefer Melancholie («Da?r Troim va du Meija?», Peer-Gynt-Adaption) über zärtliche Zuneigung («Ode ana? Gillu»/«Ode an eine Pfu?tze») bis zu blasphemischem Übermut («Unsa?rha?rguntschtag»/«Fronleichnam»).

Inhaltlich punktet Rolf Hermann oft mit Walliser Klischees, was zwar vorhersehbar ist, aber bühnenreife Pointen bringt. Endlich darf der Migrant im Berner Exil einmal öffentlich sprechen, wie ihm der Schnabel gewachsen ist!

Rolf Hermann: Eine Kuh namens Manhattan. Der gesunde Menschenversand, 208 Seiten. Buchtaufe: 20.10., 18 Uhr, Le singe, Biel, mit dem Trio Chäslädeli. Do, 28.11., 20.30 Uhr, Tojo-Theater, Bern.