Chinesischer Autor warnt vor Flüchtlingsströmen aus Hongkong

«Gibts ein Messethema?», überfällt mich ein gerade angekommener Kollege am ersten Nachmittag. Nun, das kommt darauf an. Nämlich, in welcher Szene – oder Blase – man sich gerade bewegt. Unter deutschsprachigen Kritikern ist das Thema natürlich die Handke-Kontroverse. Pro oder kontra Nobelpreis für Peter Handke, pro oder kontra Sasa Stanisic und seine zur Handke-Schelte umfunktionierte Dankesrede zum Deutschen Buchpreis: Das erregt und spaltet die Kollegen.