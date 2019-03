Es hagelt richtige Katzen

Zum Beispiel die Erzählungen im Kapitel «Ar Kasse». Gerhard Meister lässt das Anstehen in der Migros in immer neuen Varianten ins Absurde abdriften. Einmal hagelt es im buchstäblichen Sinne Katzen – mitten im Laden: «U dr Gedanke, dass esmit däm Chatzehagle viellech nid eso schnäu ufhört,dass meraui wärde verrecke i dene tote Chatzeviicher inne, dä Gedanke, dä darf me eifach gar nid erscht la ufcho, dä muess me eifach vo sech wise u bekämpfe, mit auer Chraft.» Schon im nächsten Satz entlarvt der Autor dieses angestrengte Ignorieren als typischen Umgang unserer Gesellschaft mit schwierigen Situationen: «We mir wei witer mache wie bishär, u das wei mer doch, oder, das wei mer doch aui, de gits gar nüt angersch.»

Die Texte hat der 51-Jährige eigentlich geschrieben zum Vorlesen auf der Bühne. Nicht alle funktionieren gleich gut in der geschriebenen Form, doch die allermeisten sind wunderbar zu lesen. Das liegt nicht nur an der einfachen, treffenden Sprache, sondern auch daran, dass sie oft vom scheinbar Unbedeutenden wie einer Fliege zu den grossen Themen kommen wie der Angst vor dem Tod.

Ausbruch aus der Routine

Im Nachwort betont der Autor: «‹Mau öppis ohni Bombe›,darin kommt ja eher ein Bedürfnis zum Ausdruck als ein Bild der Welt, wie sie ist.» Denn die Bomben lauern überall. Nicht nur beim Detailhändler, sondern in vielen Routinesituationen. Gerade solch normierte Abläufe, so findet Gerhard Meister, provozierten «ein Schreiben, das diesen Alltag lustvoll aufbrichtund das völlig Unerwartete daraus entstehen lässt».

Hier zeigt er seine melancholische Seite. Er will sich offensichtlich nicht mit der vorgegebenen Realität abfinden. Neben den bitterbösen Texten, die einen laut herauslachen lassen, präsentiert Gerhard Meister auch zahlreiche nachdenkliche Erzählungen. Etwa diejenige darüber, dass im Leben ab einem gewissen Alter alles zur Wiederholung zu werden droht: «Dr erscht Kuss, dr erscht Suff, dr erscht Vousuff, aber viu früecher no aus di erscht Kater chunnt dr Tag, wo sech zerschte Mau i dim Läbe öppis wiederhout, u scho sehr gli gits meh Wiederholig i dim Läbe aus Nöis.» Und wo endet das Ganze? Genau, in der Schlange vor der Kasse: «U da schteisch scho wieder i dere Migros, gäng wieder i dere Migros ar Kasse uwartisch, bis dra chunnsch.»

Gerhard Meister: «Mau öppis ohni Bombe», Der gesunde Menschenversand, 208 Seiten. Buchvernissage: 11. 4., 19.30 Uhr, Literaturhaus Zürich. Mit Laurence Boissier, die ihr Buch «Safari» vorstellt.