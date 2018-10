Blumen? Gut – Türe aufhalten? Gern

Herr von Schönburg, in Ihrem neuen Buch «Die Kunst des lässigen Anstands» plädieren Sie für altmodische Tugenden wie Bescheidenheit und Höflichkeit. Trauern Sie als Adliger den alten Zeiten nach?

Nein, denn Noblesse ist keine Frage der Geburt, sondern der Kultur. Früher wurden diese Kulturtechniken im Adel gebildet. Heute hat der Adel seine gesellschaftliche Relevanz verloren. Deshalb muss sich heute eine neue Form der Nobilität konstituieren ...

... muss sie das? Ist es nicht gut, dass die starren Gesellschaftsstrukturen von früher aufgebrochen wurden?

Ich beobachte eher, dass in der Gesellschaft ein Umdenken stattfindet, eine Rückbesinnung auf alte Werte. Dieses «anything goes», diese totale Beliebigkeit unserer modernen Welt nervt viele. Die Leute haben genug von rüpelhaftem, proletenhaftem Benehmen, davon dass alle in Freizeitkleidung rumlaufen. Ich sehe dieses Umdenken in der Kultur, in Büchern, in Debatten, in Hollywoodfilmen. Nehmen Sie das neue Buch von Paolo Giordano, ein junger linksliberaler Autor, der in seinem eben erschienenen Roman plötzlich die Frage stellt, was unserer Gesellschaft eigentlich noch heilig ist. Es gibt immer mehr Leute, denen wird unwohl beim Anblick unserer von Selbstsucht und Konsum geprägten Welt. Sie sehnen sich nach alten Werten, wie Treue und Ehrlichkeit.

Dieser konservative Rückschritt, die Sehnsucht nach einer einfachen, übersichtlichen Welt ist eine bedenkliche Entwicklung, die in vielen Ländern den Populisten Auftrieb gibt.

Das Schöne am Projekt der Moderne ist ja, dass sie den Mut hat, alles infrage zu stellen. Aber irgendwann kommt der Punkt, da muss man konsequent sein und auch das Fragenstellen infrage stellen. Das ist überhaupt nicht gefährlich, sondern wichtig. Wir müssen ein gesundes Gleichgewicht hinkriegen zwischen Befreiung und Konservatismus.

Wenn Sie im Buch Tinder oder unverbindlichen Sex kritisieren, wirken Sie kulturpessimistisch.

Ich bin überhaupt nicht gegen Fortschritt. Die sexuelle Befreiung beispielsweise war etwas Grossartiges. Niemand will zurück in die Bigotterie der 50er-Jahre, wo eine Frau ihr ganzes Leben an einen Ehemann gebunden war, auch wenn er sich als gewalttätig herausstellte. Aber heute ist Promiskuität das Mass aller Dinge. Treue gilt überhaupt nicht mehr als begehrenswert. Die Leute bestellen sich ihre Sexpartner im Internet wie bei Amazon ihre Bücher und wischen beim Date schon über den Bildschirm auf der Suche nach dem Nächsten. Das kann nicht ernsthaft als Fortschritt bezeichnet werden. Das Mass ist verloren gegangen. Wir müssen nicht alles über den Haufen werfen, was unsere Grosseltern gut fanden. Es ist eine unglaubliche Arroganz zu glauben, dass nur, was heute gedacht wird, relevant ist und alles andere altmodisch.

Viele der Tugenden, die Sie in Ihrem Buch propagieren, wie Bescheidenheit, Zucht, Fleiss, haben damit zu tun, dass man sich beherrscht. Brauchen wir wirklich noch mehr Disziplin in unserer Selbstoptimierungsgesellschaft?

Kürzlich sagte eine Dame nach einer Lesung zu mir: «Wir dürfen nie aufhören, uns zu erziehen.» Ich finde das wunderbar. Aber ich gebe Ihnen recht, der herrschende Drang zur Selbstoptimierung ist auch eine Überreaktion. Da will einer ein super Geschäftsmann sein, ein toller Ehemann und dann abends noch ins Yoga. Die Leute halsen sich ganz schön viel auf. Die kleinen Dinge machen das tugendhafte Leben aus. Wie Sie mit dem Busfahrer sprechen, wie Sie sich anziehen.

Sie mögen den italienischen Begriff «sprezzatura», also die Fähigkeit, gut auszusehen, höflich zu sein, ohne dass es nach Anstrengung aussieht.

Bei «sprezzatura» geht es um den entspannten Umgang mit kleinen Makeln. Wenn jemand beispielsweise ein schön gebügeltes Hemd trägt, das aber vielleicht nicht mehr das neuste ist. «Sprezzatura» setzt voraus, dass wir die Regeln kennen, damit wir sie auch mal brechen können. Was mich nervt, ist eine total regellose Welt.

Welches ist die wichtigste Tugend?

Klugheit ist die Mutter aller Tugenden. Erst sie ermöglicht uns, nachzudenken. Und sie schützt vor Unbelehrbarkeit. Das ist auch so ein Manko unserer Zeit. Niemand ist mehr belehrbar. Man gilt als besonders klug, wenn man zu allem seine Meinung unverrückbar in die Welt hinausposaunt.

Jetzt mal konkret: Soll ein Mann einer Frau die Türe aufhalten?

Mein Held, der US-Komiker Larry David, hat dieses Thema kürzlich aufgegriffen. Ein Mann hält einer Frau mit kurzen Haaren und Anzug die Türe nicht auf, weil er denkt, sie als Lesbe wolle das nicht. Und sie ist enttäuscht darüber. Das zeigt die Absurdität dieser Diskussion. Ich finde, jeder sollte jedem die Türe aufhalten. Es ist immer besser, andere vorzulassen, anstatt sich vorzudrängen.

Darf ich andere Menschen belehren, die keinen Anstand haben? Etwa wenn sie Abfall auf der Strasse liegenlassen?

Wenn Sie unbedingt Streit wollen, dann tun Sie das. Ich persönlich mache das nicht. Ich finde, das hat was von Nachbarschaftspolizei.

Soll man noch Alkohol trinken und rauchen?

Es gibt bestimmt klügere Dinge. Aber die totale Askese ist auch übereffizient. Man soll Mass halten beim Genuss. Doch das ist eine hohe Kunst. Ein Asket zu sein, ist nicht schwierig; es krachen zu lassen auch nicht. Eine Tugend ist immer ein Zwischending. Das ist übrigens keine Erfindung von mir, das hat schon Aristoteles festgestellt.

Welches ist das perfekte Geschenk?

Eines, das überflüssig ist. Man ehrt jemanden nur, indem man ihm etwas gibt, obwohl er nichts nötig hat. Deshalb finde ich Wein als Gastgeschenk total spiessig. Als ob der Gastgeber eine Lebensmittelspende nötig hätte. Blumen sind gut. Weil sie gleichzeitig schön und überflüssig sind.

Ist es in Ordnung, mit leeren Händen bei der Einladung zum Abendessen auftauchen?

Ich tue das immer. Erst danach schicke ich Blumen und bedanke mich mit einem Briefchen. Einladungen sind doch dazu da, einander zu überschütten mit Grosszügigkeit. Da muss man nicht gleich eine Gegenleistung erwarten.

Alexander von Schönburg: Die Kunst des lässigen Anstands. 27 altmodische Tugenden für heute. Piper 2018. 368 Seiten, ca. 25 Fr.

(Tages-Anzeiger)