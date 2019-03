Hier, auf dem Teppich mit Leopardenmuster, kroch David Bowie also auf allen vieren nackt herum. Auf einem Tischchen stehen Penisstatuen, die Wände sind voller Fotos und Zeichnungen. Mittendrin sitzt eine 80-jährige Frau mit schalkhaftem Blick in pinkfarbenen Leggins. Vor ihr liegt ein tibetischer Tempelhund, bei dem man nicht weiss, was vorne und hinten ist. Der passe zu ihr, sagt die Frau. Sexuell gesehen, spiele hinten und vorne auch keine Rolle. Willkommen in der Welt von Susi Wyss.