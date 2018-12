Auch dieses Medium ist die Botschaft

Die zentrale These von Andreas Bernards neuem Essay «Das Diktat des #hashtags» erinnert an das Diktum des kanadischen Medientheoretikers Marshall McLuhan (1911–1980), wonach das Medium selbst die Botschaft ist. Wie McLuhan betont auch Bernard, Professor für Kulturwissenschaften am Centre for Digital Studies in Lüneburg und zuletzt Autor des Buchs «Komplizen des Erkennungsdienstes» über das «Selbst in der digitalen Kultur», dass der mediale Rahmen, in der eine Debatte geführt wird, den inhaltlichen Verlauf entscheidend prägt.