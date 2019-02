Das Ergebnis legt vielmehr nahe: An der Umfrage haben vor allem Menschen teilgenommen, die gern lesen. 5481 von diesen 6337 gaben an, täglich oder wenigstens 2- bis 3-mal in der Woche in einem Buch zu lesen. Das sind 86,5 Prozent. In der gesamten Bevölkerung gibt es nach den Erfahrungen der Statistiker aber nur ein Drittel solcher regelmässigen Leser. Fast 59 Prozent unserer Teilnehmer lesen sogar täglich in einem Buch.

Online-User als Leseratten: Das ist erfreulich, lässt sich aber nicht verallgemeinern. Dasselbe trifft auf die Kauflust der Teilnehmer zu. 5106 gaben an, mindestens fünf Bücher pro Jahr zu kaufen, 3553, also 56 Prozent, sogar mehr als zehn. Wenn das in der gesamten Deutschschweizer Bevölkerung so wäre, könnten unsere Buchhandlungen ein ganzjähriges Weihnachtsgeschäft feiern.