Sibylle Berg ist los. Gnadenlos, rücksichtslos, grandios über weite Strecken. 640 Seiten Wut, eispickelharte Gesellschaftskritik. Gegen den entfesselten Kapitalismus setzt die Autorin ihre entfesselte Fantasie. Sie sagt voraus, was vom Neoliberalismus übrig bleibt: unten Abschaum, oben Milliardäre, die Mittelschicht zerrieben. Die britische 2-Klassen-Gesellschaft auf dem Höhepunkt ihres Niedergangs. Brexit, Exitus, Elend bis zum Erbrechen. Die Firmen sind von Chinesen aufgekauft, die Elite ist kaputt, die Moral ein Totalausfall. Und die Regierung? Bloss keine falschen Hoffnungen. Programmierer erschleichen sich still und leise die Macht – und werden am Ende selber gelenkt und überwacht von Superrechnern. Willkommen in der Welt der künstlichen Intelligenz. God save the Queen.

Nie mehr verletzt werden!

«GRM» heisst Sibylle Bergs neuer Roman (nach Grime, dem elektronischen Musikstil), aber was sag ich «Roman». Ihr Buch mit dem Untertitel «Brainfuck» ist quasi eine neue Gattung. Nun wird es ein bisschen kompliziert. Aber unterkomplex zu schreiben, war noch nie Sibylle Bergs Ding. Weil das dumm wäre. Weil die moderne Welt eben kompliziert funktioniert, technisch, ökonomisch, menschlich.

«Brainfuck» (zu Deutsch Hirnfick) ist eine esoterische Programmiersprache, erfunden 1993 vom Schweizer Urban Müller. Um den Roman zu verstehen, braucht man keine Vorkenntnisse in Sachen Computersprache. Nur das: Auch Sibylle Berg geht es um eine hoch kompakte Sprache, um Kompilieren – und um Berechenbarkeit. Ausgehend von gesellschaftlichen Zuständen, wie wir sie alle kennen, rechnet sie hoch, wie unsere Zukunft aussehen könnte. Desolat, mörderisch, kalt.

Sie denkt sich keine technokratische Science-Fiction-Story aus. Viel besser: Sie knüpft präzise bis ins Detail an unsere Gesellschaft und Gefühle an – und packt dadurch den Leser von innen her, direkt. Die Zukunft lebt; jetzt.

Das Buch funktioniert wie ein apokalyptischer Ritt durch die Gegenwart in die Zukunft hinein. Berg, die versierte Kolumnistin, packt in eine Serie von Horrorszenen, was Medien, Moden und Wissenschaften an Neuigkeiten und Scheusslichkeiten hergeben. – Gibt es keine Handlung? Doch.

Vier Kinder aus desolaten Verhältnissen tun sich im Obdachlosenheim zusammen. Don, Hannah, Karen und Peter, alle aus kaputten Familien, gedemütigt von Sozialämtern, missbraucht von Erwachsenen. Die Armen? Jetzt nur nicht weinerlich werden. Nur kein Gratis-Mitleid. Wäre nicht Bergs Stil. Eher sagt sie: Kinder gewöhnen sich an jeden Mist, wozu Gefühle entwickeln, wenn keiner da ist, der Anteilnahme entwickelt. Wenn sie Anteilnahme bekommen, dann nur von einem: dem Leser. Gut so. Wir sind dabei.