Wir und die anderen

Evolution in drei Minuten. Ein kurzer Film zeigt, wie der Frühmensch in Afrika lebt, sich weiterentwickelt, erste Werkzeuge nutzt und sich schliesslich auf der Welt ausbreitet. Seit zwei Millionen Jahren ist der Mensch unterwegs – und kommt bis heute nicht zur Ruhe. Dieser Migrationsgeschichte widmet sich das Bernische Historische Museum in der neuen Ausstellung «Homo migrans». «Wäre der Mensch kein wanderndes Wesen, wären wir heute nicht hier. Migration ist der Normalzustand», sagt Museumsdirektor Jakob Messerli. Die verschiedenen Aspekte dieser Wanderung werden an elf Stationen erzählt.