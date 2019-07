Was Blinde sehen

Und jetzt, in Winterthur, dieser gewisse Blick, «Un certain regard», eine karge, aufs Wesentliche konzentrierte Schau. Kein Locken, kein Versteckspiel, wenig Beiwerk. Höchstens im letzten Saal, in dem man Fotografien, welche auf einem schwarzen Vorhang beschrieben sind, erst nach dem Anheben desselben sehen kann, meint man noch dieses typische Lachen zu hören, mit dem Sophie Calle uns ihre Experimente oft schmackhaft macht.

Das prickelnde Gefühl beim «Lüpfen des Vorhangs» ist wieder eine dieser kleinen, frechen Gesten, die man an den Interaktionen mit Sophie Calle so liebt. Die Französin ist wohl auch deswegen eine der beliebtesten Künstlerinnen der weltweit verstreuten zeitgenössischen Szene. Als ihre Katze Souris vor wenigen Jahren starb, schickten nicht nur Bono von U2, sondern auch Michael Stipe, Laurie Anderson, Benjamin Biolay und andere Koryphäen musikalische Beiträge zum Andenken an die «Maus» (also «souris») benannte Katze. Auch das so ein Sophie-Calle-Witz.

Der Raum zwischen dem Bild und seiner Repräsentation in unserem Geist ist prall gefüllt.

Was man dabei gerne übersieht: Diese Strenge, die jetzt in Winterthur vorherrscht, die war in ihrem Werk schon immer da. Schliesslich stammt die älteste der gezeigten Arbeiten, «Les Aveugles», schon aus dem Jahr 1986, sie gehört zu Calles Klassikern. Wie die übrigen vier der ausgestellten Werkserien dreht sich auch diese Abfolge von Bildern und Texten um ein zentrales Thema, das immer schon in der Arbeit von Sophie Calle wichtig war, sich jetzt aber mit dem Anspruch auf Ausschliesslichkeit in den Vordergrund drängt: den Raum zwischen dem Gesehenen und dem Gemeinten.

Wie falsch es wäre, diesen Raum eine Lücke zu nennen, zeigt gerade die Winterthurer Ausstellung. Was sehen wir, wenn wir nicht sehen? Was meinen wir, gesehen zu haben, wenn wir uns erinnern? Wie prägt das Gesehene die Sprache, und wie verändert das Wort die inneren Bilder? Der Raum zwischen dem Bild und seiner Repräsentation in unserem Geist ist prall gefüllt mit Ahnungen, Erinnerungen, Assoziationen, Hoffnungen und Ängsten.

Die Schönheit der anderen