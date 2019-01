Das Bild prangt schwarz, grün und deutlich an der Hauswand direkt neben dem Eingang zur Photobastei am Zürcher Sihlquai. Es ist sorgfältig mit Plexiglas vor Schnee und Nässe geschützt und sieht exakt wie ... ein Banksy-Graffito aus. Das Wandbild erinnert unmissverständlich an die Schablonenbilder des anonymen britischen Street-Art-Künstlers, der seit Jahren die Kunstwelt in Atem – und sie auch immer wieder gern zum Narren – hält. Vermummte Gestalten und auch Dollarnoten gehören tatsächlich zu Banksys Lieblingsmotiven, die Technik stimmt, das Thema stimmt.