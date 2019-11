Völlig unbequem, aber umwerfend schön

Antunes’ Werke, die aus Holz, Metall, Textil, Gummi und Papier hergestellt sind, überzeugen durch einen handwerklichen Feinschliff, der seinesgleichen sucht. Die 1972 in Lissabon geborene und in Berlin lebende Künstlerin arbeitet, wenn sie nicht selbst als Weberin oder Schneiderin tätig ist, mit spezialisierten Handwerkern zusammen, die Einzelstücke von herausragender Qualität herstellen.

Leonor Antunes, Gewinnerin des Zurich Art Price 2019. Foto: Nick Ash

Letztes Jahr wurde die Künstlerin für ihre Installation «The Last Days in Galliate» in der riesigen Shedhalle des Pirelli-Hangars Bicocca in Mailand von der italienischen Kunstkritik gefeiert. Das vielstimmige und durchlässige Raumkunstwerk, das an einen lichten Wald gemahnt, ist gegenwärtig in der Fondation Beyeler zu sehen. Dort ist es der Höhepunkt einer von Theodora Vischer kuratierten Gruppenausstellung mit dem Titel «Resonating Spaces».

In den «Last Days in Galliate» – der Titel bezieht sich auf den Ort bei Mailand, wo sich die Designerin Franca Helg (1920–1989) am Schluss ihres Lebens aufhielt – bewegen sich die Besucher in einem Raumkontinuum, das von einer transparenten Wand aus schwarz-weiss-goldenen Papierbahnen und vier verschiedenartigen Skulpturen geprägt ist. Neben hohen Stelzen aus dunklem Holz, die vom Boden bis zur Decke reichen, hängen löffelartige Objekte aus Weidengeflecht und gebogene Rohre aus Messing, die an Blasmusikinstrumente erinnern. Dazu verharren spiralförmig Kabel, die von grauem Stoff eingefasst sind, in einem labilen Gleichgewicht.

Raumansicht von der Fondation Beyeler, wo Leonor Antunes' Installation «The Last Days in Galliate» ausgestellt ist. Foto: Stefan Altenburger

Alles in allem ergibt sich so ein Gesamtkunstwerk, das mit seinen natürlichen Materialien und Farben, seinen Dehnungen und Streckungen und seinen surreal wirkenden Formen (die mehr oder weniger stark an Entwürfe von Franca Helg erinnern) eine derart verführerische Kraft entwickelt, dass man den Saal kaum mehr verlassen möchte.

Zu Kunstwerken geronnene Möbel

Leonor Antunes wurde letztes Jahr mit dem Zurich Art Price ausgezeichnet, der nicht von der Stadt Zürich, sondern von der Versicherung gleichen Namens verliehen wird und mit 100’000 Franken dotiert ist. Davon gehen 20’000 Franken an die Künstlerin, während 80’000 Franken im Sinne eines Institutionensponsorings dem Haus Konstruktiv zugute kommen. Das Museum zeigt in zwei grossen Räumen Antunes’ Skulpturen, die einem wie zu Kunstwerken geronnene Möbel vorkommen.