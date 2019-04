Tanzen wie von der Tarantel gestochen

Auf Malerei und Skizzen, aber auch in Video und Fotografie – und einem handgeschriebenen Bericht: Auf sieben Seiten beschreibt Meret Oppenheim ihr Psilcybin-Drogenexperiment. Zuerst ist ihr nur ein wenig schummrig, dann sieht sie Ornamente und später abstrakte Formen, die sie an Künstlerkollegen erinnern, «auch Paul Klee». Das Dokument ist ein leiser Höhepunkt in einer Ausstellung, in der weit auffälligere Elemente mit Blitz und Glanz um Aufmerksamkeit buhlen. Klar bei diesem Thema.

Weiblich und tanzend

Wobei die Ekstase mehr ist als Rausch. Und vor allem auch andere Ursachen haben kann als ein Drogenexperiment. «Die Ekstase ist eine Form von Erkenntnis aus dem Jenseits», sagt Martin Waldmeier, Kurator der Ausstellung im Zentrum Paul Klee. Die Schau im Untergeschoss des Museums, unterteilt in Themengebiete wie Hochgefühl/Fall, Euporie/Taumel oder Tanz/Wahn ist eine Koproduktion mit dem Kunstmuseum Stuttgart. Von diesem stammt auch die kostbarste Leihgabe, das «Bildnis der Tänzerin Anita Berber», 1925 gemalt von Otto Dix.

«Bildnis der Tänzerin Anita Berber», Otto Dix. Bild: pd/Kunstmuseum Stuttgart.

Es zeigt eine Femme fatale, ein Sinnbild für den Exzess. Die 1899 geborene Tänzerin führte ein wildes Leben, soll täglich eine Flasche Cognac, viel Kokain und Meskalin konsumiert haben, sie prügelte und prostituierte sich und sorgte mit nackten Auftritten für Skandale. Es war ein kurzes, wildes Leben, bereits mit 29 Jahren erlag sie ihrer Tuberkulose. Zwei Auffälligkeiten der Ausstellung vereint Anita Berber: Die dargestellte Ekstase ist meist weiblich und tanzt.

Von Hodlers Tänzerin bis zur nackten Marina Abramovic: Frauen, die tanzen oder aus der Haut fahren oder beides gleichzeitig tun, sind omnipräsent. Ferdinand Hodler zeigt mit «Entzücktes Weib» (1911) seine Begeisterung für den aufkommenden Ausdruckstanz: Die neue Form brach mit den starren Regeln des Balletts. Die Pionierinnen brachten mit schwungvollen Gesten statt spitzfüssigen Hüpfern ihre Gefühle zum Ausdruck.

Von Hysterie bis Tanzwut

Nicht weit davon sind die Darstellungen der «Hysterie»: Frauen mit durchgebogenem Rücken («hysterischer Bogen» genannt) als Sinnbild einer beliebten Diagnose Anfangs des 20. Jahrhunderts. Allerlei psychische Auffälligkeiten – bei Frauen – wurden unter dem Begriff subsumiert, medizinisch ist er längst überholt. In den 20er-Jahren aber haben die psychischen Ausfälligkeiten die Kunst inspiriert, im Ausbruch sahen viele Künstler Wahrheit zum Vorschein kommen. Salvador Dalí bezeichnete die Ekstase als «reinen Zustand».