«Möchten Sie für immer leben?»

Schon bevor die Jacke an der Garderobe hängt, fängt alles an. Die Kleiderbügel sind auf der Stange nach Alterssegmenten aufgereiht. «30 bis 40». Dann geht es zur Réception, hinter der eine junge Frau lächelt. «Wie alt sind Sie?», fragt sie, und die Frage wirft im Kopf definitiv eine Fragerei an. Ja, wie alt bin ich eigentlich? Noch jung? Doch nicht mehr ganz so jung? Im besten Alter? Auf dem absteigenden Ast? «37.» Sie nimmt aus einem grossen Setzkasten einen Stempel und drückt ihn aufs Stempel­kissen. «Halten Sie Ihre rechte Hand hierhin.» Zack! Jetzt steht auf dem Handrücken die 37. ­Abgestempelt gehts in die Ausstellung.