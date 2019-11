Enthemmt durchs Museum gehen

Und auf zahlreichen Bildschirmen und via Lautsprecher ist zu hören und zu sehen, was ganz normale Leute zu Tabuthemen sagen und wie sie damit umgehen. Ein Abteil ist dem Thema Sexualität gewidmet.

Hemmungen – auch etwas Positives

Anderthalb Jahre arbeiteten Museum und externe Szenografen an der Schau. Wie Museumsdirektorin Jacqueline Strauss sagte, dachten die Konzepteure zuerst eher an die unangenehmen Seiten der Hemmungen. Mit der Zeit wurde immer deutlicher, dass Hemmungen wertvoll sind, weil sie in der Gesellschaft das Zusammenleben ermöglichen.

Erstmals treten nun auch in einer Wechselausstellung des Museums sogenannte Kommunikatorinnen und Kommunikatoren auf. Es handelt sich um Museumsangestellte, deren Aufgabe es ist, mit den Besuchern in Dialog zu treten und sie auf dieses und jenes hinweisen. Unter anderem wegen der Einführung dieser Kommunikatoren ist das Berner Museum kürzlich ausgezeichnet worden.

Zudem ist eine Aktionsgruppe gebildet worden, die aus interessierten Laien besteht. Diese Aktionsgruppe wird jeden Samstag das Publikum mit spielerischen Interventionen herausfordern.

Am Schluss der Ausstellung geben von den Machern befragte Leute Tipps, wie sie mit Hemmungen respektive peinlichen Momenten umgehen. «Ich lache sie meistens weg», sagt einer. Vorbereitung auf eine bestimmte Situation sei das A und O, sagen andere.

Rahmenprogramm mit Workshop

«Schweinehunde und Spielverderber – Die Ausstellung über Hemmungen» wird am Freitag fürs Publikum eröffnet und dauert bis zum 19. Juli 2020. Zum Rahmenprogramm gehören Theateraufführungen, «hemmungslose Filme» und ein Workshop namens «Argumentieren gegen Stammtischparolen».