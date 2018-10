Ausstellung von Reto Camenisch: Sprechender Stein

Ein Felsausschnitt des Grimselmassivs. Und doch viel mehr als das: Grau- und Grüntöne, die sich wellenförmig über den Stein legen. Eine Struktur, die mal schroff und gefährlich wirkt, mal sanft und verletzlich.

Ist auf der grossformatigen Fotografie womöglich doch kein Berg, sondern der Rücken eines Riesen dargestellt? Handelt es sich um die Flugansicht einer Steinwüste oder um eine geschickte Anordnung von abstrakten Flächen, die nur scheinbar einen Felsen darstellen?

Berner Mikrowelten

Allein in der Natur, umgeben von ebendieser: Auf diesen Zustand spielt der Ausstellungstitel «Überall einsam und doch nirgends verlassen» in der Galerie Bernhard Bischoff an – ein Satz, auf den der Berner Fotograf Reto Camenisch in der Umgebung von Bantigen und Geristein gestossen ist.

Dort, wo Anfang des 15. Jahrhunderts nach einem Stadtbrand Molasse-Sandstein für den Wiederaufbau Berns abgetragen wurde, finden sich noch heute versteckt unter Moosschichten und Farn Botschaften, die einst in den Baustein geritzt wurden.

«Überall einsam und doch nirgends verlassen» ist zugleich der Titel einer Serie von Farn- und Mooslandschaften, die Camenisch 2017 geschaffen hat und die entfernt an die Bilder eines anderen Berner Fotografen erinnert: Alexander Jaquemet.

Während dieser für seine Grossformate in entlegene Urwälder reist, um das Kleine im Grossen einzufangen, gelingt Camenisch das Umgekehrte: In den Mikrobereichen unserer nächsten Umgebung entdeckt er Bilder, die aus entlegenen Dschungeln zu stammen scheinen. Auch auf den Geristein-Aufnahmen tritt das Gegenständliche bald in den Hintergrund, und die Fransen der Farne oder die Textur der Moose schärfen den Blick fürs Wesen der Natur, für Formen und Bildkompositionen.

Erstmals digital

Ja, der Künstler Reto Camenisch führt die Betrachter nah an seine Motive ran. Und dafür ist ihm kein Berg zu hoch, kein Weg zu steil: Für «Berge, Pilger, Orte» etwa bereiste er 2009 Nepal, Tibet und Nordindien mit einer massiven Grossbildkamera. Seine neusten Serien führten ihn ins Bernbiet, Radikalität beweiste Camenisch dieses Mal mehr auf der technischen Ebene: Im Alter von sechzig Jahren hat er die analoge gegen die digitale Fotokamera getauscht.

Für den Laien mag dies ein kleiner Schritt sein, in der Fotografieszene, in der die analoge Technik bis heute mit zuweilen religiösem Ausmass gefeiert wird, ist es ein grosser.

Wer diesem Entscheid skeptisch gegenübersteht, kann sich im Galeriebüro eine kleine Auswahl älterer Werke Camenischs zu Gemüte führen. Analoge Naturaufnahmen in dunklen Schattierungen, welche die Brücke zu den neuen Serien schlagen und zeigen, dass der Künstler seiner konsequenten (Bild-)Sprache im Digitalzeitalter nicht untreu geworden ist, sondern neue Nuancen hinzugefügt hat.

Ausstellung: bis am 24. November, Galerie Bernhard Bischoff, Bern (Berner Zeitung)